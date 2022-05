Deputat Gabriela Horga: ”Alegerea lui Dan Motreanu în funcția de prim-vicepreședinte pentru strategii politice este un câștig pentru echipa de conducere a PNL!”

La scurt timp după anunțarea candidaților votați pe funțiile puse în joc, în Consiliul Național al PNL, desfășurat vineri, 27 mai, la Poiana Brașov, Deputatul liberal, de Giurgiu, Gabriela Horga a postat un mesaj în care își arăta satisfacția pentru alegerea europarlamentarului Dan Motreanu în funcția de prim vicepreședinte!

”Dan Motreanu a decis să candideze pentru a aduce un plus de experienţă în bătăliile politice. El a făcut parte, începând din 2004, din toate echipele de campanie ale partidului şi pe cea din 2019 a câştigat-o cu un scor important.

Îl cunosc pe Dan Motreanu din primul an în care am intrat în PNL și a fost un adevărat exemplu pentru noi, tinerii din PNL, care am crescut în organizația de studenți sau de tineret și am crescut văzând modul său de a face politică.

În ceea ce privește organizația PNL Giurgiu, Dan Motreanu a preluat o filială aflată la un scor de 11% la alegerile parlamentare din 2016, fără niciun parlamentar, cu doar 6 primari în tot județul.

În mandatul lui Dan Motreanu, am câștigat alegerile locale și parlamentare, fiind prima organizație din țară ce a înregistrat un scor de aproape 50%. Avem președintele CJ, 34 de primari (inclusiv cel al reședinței de județ), avem 3 parlamentari din 6.

https://fb.watch/dgxwxrYw0l/

Aceste rezultate au fost posibile pentru că mandatul lui Dan Motreanu a adus lărgirea și profesionalizarea echipei și prezentarea unor programe în acord cu așteptările oamenilor – a mai menționat Gabriela HORGA, Deputat PNL de Giurgiu.