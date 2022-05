„Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat un nou apel de proiecte pentru finanțarea celor 12 rute culturale și turistice incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). La începutul lunii aprilie, MIPE a publicat o primă listă cu obiectivele care vor fi incluse în cele 12 rute. Printre obiectivele selectate se numără și „Traseul gastronomiei tradiționale giurgiuvene și dezvoltarea locală prin ospitalitate”.

MIPE a decis să lanseze un al doilea apel public pentru a putea utiliza toate fondurile alocate investiției și a maximiza toate șansele comunităților cu potențial turistic de a beneficia de investiții sustenabile. În acest fel, fondurile europene vor fi folosite pentru a valorifica patrimonial cultural al României și pentru a crea locuri de muncă, mai ales în zona rurală.