Războiul din Ucraina provoacă multiple tragedii: vieți omenești pierdute, familii despărțite, case distruse, aproape 3 milioane de oameni pe drumul exilului.

„Pe lângă toate aceste nenorociri, o altă dramă afectează sufletele și așa greu încercate ale refugiaților ucraineni, mulți dintre aceștia fiind nevoiți să își abandoneze animale de companie după trecerea frontierelor în țările UE.

Animalele sunt lăsate în urmă din cauze precum lipsa documentelor sanitare, interdicția de a urca în avioane cu animale de companie sau pur și simplu pentru că proprietarii de animale se află în situația în care nu știu ce se va întâmpla nici cu ei înșiși.

Deși multe familii și asociații specializate din România oferă găzduire cel puțin temporară acestor animale, numărul lor crește alarmant și este nevoie de resurse financiare din partea UE pentru a le oferi adăpost dar și pentru a evita răspândirea zoonozelor (boli care se transmit de la animale către oameni).