„Anul acesta a fost unul cu totul deosebit. Ne-au încercat sentimente numeroase, dar am descoperit putere acolo unde nu mai era speranță, tărie în locul deznădejdii, am adăugat solidarite acolo unde era deja curaj. Românii au luptat, rezistat și au șansa acum, mai mult ca oricând, să dovedească din plin că unirea și jertfa înaintașilor nu au fost în zadar.

Țelul nostru, al tuturor, este de a oferi copiilor noștri o Românie mai bună, mai prosperă, mai unită. Este obiectivul care ne motivează astăzi, de ziua noastră, să fim atât de aproape unii de ceilalți și totuși departe fizic, protejând sănătatea și viața.

Obișnuiți cu parada și veselia acestei zile, dar care lipsesc astăzi, vom celebra cu gândul și recunoștința către cei aflați în linia întâi urându-le și rugându-ne să aibă forța de a rezista în continuare. Visăm la viața dinaintea pandemiei și la viitorul pe care țara noastră are șansa să-l clădească acum.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a scris liderul liberalilor giurgiuveni, Dan Motreanu, pe contul său de Facebook.