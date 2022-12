Dan MOTREANU: „Guvernul a prelungit măsura de acordare a voucherelor sociale pentru întreg anul 2023”

Ordonanța de urgență prevede acordarea a șase noi tranșe de 250 de lei pentru alimente și mese calde, în cursul anului 2023 și majorarea cu 12,5% a pragului de venit pentru beneficiari.

„Programul este finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Bugetul total aferent acestei măsuri este de 6,28 miliarde de lei, pentru 2022 și 2023.

Sprijinul material pentru categoriile de populație vulnerabile are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana, prin acordarea unor tichete sociale, pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde. Beneficiarul poate să opteze pentru produsele alimentare sau pentru masa caldă.