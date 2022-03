Ordinul pe baza căruia primăriile vor primi subvenții pentru căldură a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentul este semnat de ministrul Energiei, ministrul Finanțelor și ministrul Dezvoltării și stabilește procedura care trebuie urmată pentru obținerea acestor subvenții.

„Subvenția alocată vizează acoperirea costurilor legate de achiziția de gaze naturale sau de păcură, pentru producerea de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Fondurile vor fi alocate de Ministerul Dezvoltării pe baza cererilor semnate de primari.

Primăria Giurgiu va beneficia de acest act normativ, alături de alte primării din România care au dificultăți la plata subvenției pentru căldură.