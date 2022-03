Europarlamentarul Dan Motreau a votat, în plenul Parlamentului European, pentru a furniza Republicii Moldova 150 de milioane de euro sub formă de ajutor macrofinanciar. Este vorba de 30 de milioane de euro sub formă de granturi și 120 de milioane de euro sub formă de împrumuturi. Decizia a fost aprobată cu o largă majoritate.

„Acest ajutor este motivat de faptul că guvernul Republicii Moldova este orientat spre reformă, a început să lucreze la o bună guvernare și și-a intensificat lupta împotriva corupției.

Pe de altă parte, războiul din Ucraina afectează Republica Moldova, provocând o criză a refugiaților. Peste 370.000 de persoane au fugit din Ucraina în Republica Moldova, care a devenit țara cu cel mai mare număr de refugiați raportat la populație. Susțin eforturile Comisiei Europene de a găsi modalități suplimentare de sprijin pentru Republica Moldova.