Așa cum scriau colegii noștri de la ”Adevărul”, Florian Ușurelu, în vârstă de 21 ani, zis Wșu, este un tânăr din Târgu-Jiu, student în anul al III-lea la Facultatea de Informatică (Universitatea Bucureşti).

El este un fel de ”globe trotter” care a lansat un proiect interesant prin care şi-a propus să parcurgă toate judeţele României, prezentând cele mai interesante locuri/ repere din localitățile reprezentative ale acestora.

În iarnă Wșu a vizitat Municipiul Giurgiu, după ce parcursese deja zece judeţe. De data aceasta a avut ca ghid un tânăr localnic, care îl introduce în ambianța autohtonă a orașului. Wșu mai este însoțit în peregrinările sale de alți câțiva prieteni, face niște comentarii haioase acestor filmulețe și apoi le postează pe un canal Youtube. În imagini vizitatorii poartă uneori mască, restricțiile Covid fiind încă în vigoare…

„Am lansat proiectul la începutul acestui an. Primul judeţ vizitat a fost Timiş, iar acum tocmai ce am plecat din Sibiu, fiind al zecelea judeţ în care am ajuns – declara el jurnaliștilor de la cotidianul amintit.

El își propune totodată ca până la finalul anului să viziteze între 27 şi 30 de judeţe.

În fiecare judeţ îmi caut anumiţi ghizi sau însoţitori care să-mi spună ce este de văzut. M-am folosit de faptul că am mers pe la olimpiadele naţionale sau în tabere şi mi-am făcut prieteni (…) În alte judeţe unde nu aveam prieteni pe care-i cunoşteam, postam pe Instagram cine este sau cine are prieteni din judeţul respectiv.

Florian lucrează în echipă. De editarea videoclipurilor se ocupă un prieten de-al său. „Am un prieten care se ocupă de editare. Este o muncă în echipă. Este destul de muncă pentru fiecare clip. Încercăm să găsim un tip de vlog care prinde la cei care iubesc călătoriile“, preciza Florian Uşurelu.

El vrea să finalizeze proiectul, până la mijlocul anului 2022. El spunea că tot atunci o să finalizeze şi licenţa la Informatică.

Ce judeţe l-au impresionat ?

Florian a vizitat până acum judeţele Timiş, Ilfov, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Hunedoara, Teleorman, Olt, Caraş Severin şi Sibiu.

„Pe site-ul meu personal este o hartă cu ce judeţ am vizitat. Cel mai mult am fost impresionat de Hunedoara, pentru că este judeţ plin de aventură şi cu multe monumente. Timiş şi Sibiu sunt alte două judeţe care mi-au plăcut foarte mult“,spunea Florian.

Florian este un tânăr studios în ciuda aparanțelor. El s-a calificat la olimpiada de Informatică pentru studenţi, este student în anul al II-lea la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Informatică ( în grupa de excelenţă!) și în acelaşi timp este student în anul al II-lea la Universitatea „Constantin Brancuşi“, Facultatea de Drept.

„Am ales să studiez la aceste două universităţi, după ce am refuzat în ultimul moment oferta Universităţii din Manchester, care ocupă locul 27 la nivel mondial în clasamentul universităţilor. Mi-a spus mama să merg să susţin admiterea şi la Universitatea Bucureşti. M-am clasat pe locul cinci şi am decis să rămân în România, pentru că îi cunoşteam cam pe toţi viitorii mei colegi. La Universitatea din Manchester al fi început de la zero cu un grup nou, adică ar fi fost un timp pierdut pentru acomodarea cu mediul şi nu m-aş fi focusat pe partea ştiinţifică şi de dezvoltare”, preciza Wșu.

Florian a reuşit totodată, conform acelorași surse, să ocupe primul loc la nivel naţional cu echipa din care a făcut parte la olimpiada de informatică pentru studenţi. De asemenea, echipa din care a făcut parte s-a clasat pe locul III pe regiunea sud-est europeană şi s-a calificat la faza mondială a acestei competiţii.

Dar hai să vedem ce l-a surprins pe tânărul Wșu, în minunatul nostru oraș, Giurgiu.

(Jurnal)