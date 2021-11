Un cuplu de 15 ani împreună, căsătoriți de tineri, salariati amândoi, făceau cu greu față cheltuielilor zilnice. Foştii lui colegi de facultate au devenit oameni cu stare, au firme, şi-au cumparat automobile 4×4 şi fac excursii în străinătate, iar el nu are nici măcar un Fiat de 1000 cmc.

– Am impresia că-i pur şi simplu o glumă… Un Mercedes pentru 250 de dolari?

– Pentru că eşti om drept, îţi voi explica despre ce e vorba: Eu am fost căsătorită 60 de ani. În urmă cu o lună şi jumătate, soţul meu a murit. Săptămâna asta am deschis testamentul şi acolo era scris că locuinţa rămâne în posesia mea și toţi banii rămân în posesia mea. Dar în paragraful al treilea al testamentului era scris ca el are o iubită. Şi el hotărăşte să se vândă Mercedesul 4×4 şi să se trimită iubitei lui suma primită la vânzarea mașinii. Iar eu vreau să mă răzbun pe ea. Pur şi simplu să mă răzbun. În testament scrie: „Să se vândă maşina şi să i se trimită suma primită.” nu scrie „Să i se dea maşina…”. Răzbunarea mea este ca ea să primească pentru maşină doar 250 de dolari şi nimic mai mult…