Cum arată Aroganța de 4 stele, la Giurgiu!

Adevărata imagine a aroganței poate fi văzută la Giurgiu, în toată măreția ei, pe frontispiciul unei clădiri aflată încă în construcție. Este vorba despre clădirea hotelului aparținând fostului primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. Deși construcția nu este încă finalizată, iar procedura de clasificare implică un proces extrem de complex, realizat de instituții specializate și în urma unui punctaj ce are la bază o mulțime de criterii extrem de exigente, ce nu se acordă decât în urma unui întreg șir de avize și evaluări prealabile, inclusiv cele legate de meniul oferit și calitatea serviciilor oferite de personalul angajat, Nicolae Barbu și-a clasificat încă de pe acum hotelul, cu 4 stele! Evident că atunci când nu te mai consideri un muritor de rând, ai garanția influenței politice ce îți permite să sfidezi toate avizele, aprobările, autorizațiile…După ce în două mandate ai stat mai mult prin călătorii exotice prin toată lumea, decât prin birourile Primăriei, parcă îți vine chef să te încoronezi regele turismului local și să devii proprietar de hotel… Siguranța pe care o afișează, cu atâta ostentație dă senzația că domnul Barbu are siguranța că instituții precum DSVSA, D S P, Agenția pentru Protecția Mediului, ISU, Ministerul Turismului (cea care dă certificatul de clasificare în domeniul turismului), sunt pentru domnia sa doar niște mărunte detalii. Nicolae Barbu este convins că intimidați de statura aroganței sale, toate instituțiile numite mai sus îi vor oferi, fără probleme, toate avizele necesare, chiar din prima zi de funcționare. Mulți spun că primul turist ce va fi cazat în clădirea nouă a hotelului este omul din spatele cortinei politice, care l-a (re)băgat recent pe sub ușa partidului pe care astăzi îl slujește, dar pe care-l demonizase cu ceva timp în urmă… Nicolae Barbu pleacă probabil și de la premisa că autorizarea de funcționare va fi semnată chiar de el, din funcția de primar al municipiului, funcție pentru care va candida la apropiatele alegeri. Altfel spus, omul speră că își va aproba documentele propriei investiții, urmând o cunoscută rețetă de succes, conform căreia, când ocupi un loc important în administrație, îți poți derula în continuare afacerile de familie, însă pe numele membrilor acesteia. Ca să realizați câtă aroganță și câtă încredere are Nicolae Barbu în viitorul său politic, în influența și relațiile sale, vă enumerăm câteva din obligațiile pe care va trebui să le îndeplinească hotelul aflat în construcție pentru obținerea certificatului de clasificare și a celor 4 stele pe care și le-a etalat deja: – cerere standardizată; – certificatul constatator; – fișa standardizată referitoare la încadrarea spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform legii, în acest domeniu; – fișa standardizata privind încadrarea și organizarea spațiilor în cadrul respectivei structuri; – dovada de înregistrare a contractelor de munca în registrul general de evidență a salariaților; – copia avizului de specialitate; – autorizare de funcționare din partea Primăriei … Pe lângă toate acestea îi vor mai fi necesare: licența de difuzare a muzicii ambientale cât și alte contracte specifice, necesare desfășurării activităților în domeniul turismului și al alimentației publice, și anume: – încheierea unui contract de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; – încheierea unui contract de salubrizare; – încheierea unui contract de medicina muncii pentru angajați; – diplome de absolvire a unor cursuri de igiena de către angajați. Această siguranță a sa că la ora deschiderii toate cele enumerate mai sus vor merge brici, ne face extrem de suspicioși în privința modului în care vor fi obținute toate aceste avize, respectiv, îndeplinite criteriile amintite. Și poate aroganța de 4 stele a candidatului la Primăria Giurgiu, recent resuscitat de PSD Giurgiu, îi va permite totuși să vină în fața vulgului, cu un proiect viabil, sustenabil, terminând o dată cu subiectele puerile despre câini vagabonzi, panseluțe și tot felul de miștocării ieftine emanate pe site-uri de escortă și prin emisiunile celor care-i ling clanțele. S. Enilu