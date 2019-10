Evenimentul momentului în business va avea loc la Brașov chiar în această toamna! “Pro Business Together”, editia a treia, se va desfășura pe 04 noiembrie 2019, la inițiativa Asociației ProAfaceri in noul pol al afacerilor din Brasov si din regiune: CATTIA – Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri.

Asociatia ProAfaceri Brasov [ www.proafaceri.com ] organizeaza o noua editie a conferintei de afaceri PRO BUSINESS TOGETHER în parteneriat cu AMB – Agentia Metropolitana Brasov. Dupa editiile anterioare in care am avut invitati de exceptie (care au devenit ambasadori ProAfaceri) precum Radu Soviani, Mihaela Tatu, Gabriel Biris, Mircea Capatina, Daniel Apostol, Marius Ghenea, Rodica Lupu, Ciprian Visan, Bogdan Micu, Cristina Chiriac, Alex Iliescu, continuam să fim PRO.

ProAfaceri Brasov organizeaza o conferinta regionala care aduce in fata participantilor teme interesante, speakeri de exceptie, modele antreprenoriale si networking de calitate. Toate sunt reunite in cadrul evenimentului ce se va desfasura in Brasov, la CATTIA – Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri, in data de 4 noiembrie 2018, incepand cu ora 17:00 unde asteptam 150 persoane sa fie parte din acest eveniment unic.

Evenimentul se adreseaza atat antreprenorilor, cat si freelancerilor, pasionatilor de afaceri, beneficiarilor de scheme de minimis tip Startup Nation, Romania Diaspora sau alte fonduri europene, consultantilor in afaceri, studentilor interesati de deschiderea unei afaceri, dar si managerilor si intraprenorilor.

Agenda evenimentului este urmatoarea:

16,15 – 16,30 – Primirea participantilor

16,30- 17,00 – Conferinta de deschidere proiect POCU “Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in Regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS, cod proiect 128458

17,00 – 17,15 – Networking informal

17,15 – 17,30 – Deschiderea evenimentului. “Doi ani de ProAfaceri”. Analist si consultant de afaceri Radu Limpede – moderator eveniment

17,30 – 17,45 – Dragos David – director Agentia Metropolitana Brasov

17,45 – 18,05 – Radu Oprea – Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (tbc)

18,05 – 18,40 – “Get to Know Each Other” – prezentarea Comunitatii ProAfaceri Brasov (domenii de activitate, proiecte reusite, modele de afaceri, oportunitati de colaborare)

18,40 – 19,20 – keynote speaker Dragos Anastasiu – antreprenor

19,40 – 20,00 Tombola ProAfaceri (premii in bunuri si servicii, dar si membership gratuit la ProAfaceri Club)

20,00 – 20,10 Inchiderea evenimentului. Inscrieri in ProAfaceri Club

20,10 – 22,00 Degustare de vinuri (crama Vinarte), cina tip bufet, networking informal, surprize.

In incinta locatiei va fi amenajata o zona de expoziție unde vor fi standuri cu produse alimentare si ne-alimentare, precum si cu servicii diverse.

Asociația ProAfaceri Brașov a apărut din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național. Prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă.

Functionam ca un cluster si impreuna avem afaceri cu peste 600 de angajati si peste 10 milioane de euro cifre de afaceri insumate.

Asociația ProAfaceri Brașov își propune să fie prima opțiune a antreprenorilor în vederea dezvoltării, finanțării și internaționalizării afacerilor.

Evenimentul se va concentra pe factorii cheie cu un impact major în performanța afacerilor.

Conferința își propune să ofere cadru pentru:

Dezbateri pe marginea subiectelor actuale de business.

Prezentări ale oportunitățiilor și instrumentelor pentru dezvoltarea afacerilor.

Acces la consultanță și know-how

Workshop-uri interactive pentru dezvoltarea personală și profesională.

Networking cu potențiali parteneri de afaceri (clienți, furnizori)

pret bilet Regular: 150 lei (reducere 10% pentru membrii ProAfaceri)

pret VIP: 199 lei (reducere 10% pentru membrii ProAfaceri)

BONUS: inscrie-te ACUM si vei beneficia la eveniment de o surpriza, un pix personalizat cu numele tau!

Expozanti: Rina’s Art Corner, Dulceață Bio Rose Story, Bacania lui Tomita

Parteneri: Agentia Metropolitana Brasov, Camera de Comerț si Industrie Brasov, Alchemy Business Hub, Coson Media, Impact Events, Herr Strudel, Atelier Baby Shop, restaurant Casa Brașoveană, Herbashop.ro, Daune Auto Brasov, Famous Gifts, Raw Visual, 3D Brasov, Cont Consulting, crama Vinarte.

Parteneri media: profit.ro, Business Talk, România Sălbatică, Canal 10, Radio România Brasov, www.newsbv.ro , http://brasovstiri.ro , Mesagerul de Covasna, Economic Zoom, La pas prin Brasov

Detalii si inscrieri aici https://www.proafaceri.com/event/pro-business-together-3/

