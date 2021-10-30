Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,59
|JOIŢA
|23,34
|IZVOARELE
|16,92
|PUTINEIU
|16,32
|GOSTINU
|16,29
|MALU
|15,1
|SĂBĂRENI
|13,8
|BOLINTIN-DEAL
|12,82
|TOPORU
|12,7
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|12,33
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,81
|FRĂTEŞTI
|11,26
|COSOBA
|11,25
|VEDEA
|11,15
|SLOBOZIA
|10,99
|OINACU
|10,88
|COMANA
|10,61
|GĂUJANI
|10,6
|RĂSUCENI
|10,57
|GOGOŞARI
|10,33
|IEPUREŞTI
|10,12
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|9,81
|STĂNEŞTI
|9,58
|OGREZENI
|9,53
|BĂNEASA
|9,34
|ISVOARELE
|9,29
|CĂLUGĂRENI
|8,97
|GHIMPAŢI
|8,83
|MIHAI BRAVU
|8,7
|VALEA DRAGULUI
|8,57
|VÂNĂTORII MICI
|8,5
|CLEJANI
|8,1
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7,95
|ROATA DE JOS
|7,68
|GREACA
|7,56
|ULMI
|7,21
|DAIA
|7,1
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,86
|GRĂDINARI
|6,79
|CREVEDIA MARE
|6,78
|STOENEŞTI
|6,62
|HOTARELE
|6,46
|LETCA NOUĂ
|6,07
|GĂISENI
|5,97
|BUTURUGENI
|5,84
|BUCŞANI
|5,79
|VĂRĂŞTI
|5,46
|PRUNDU
|5,29
|SINGURENI
|5,01
|GOSTINARI
|4,73
|HERĂŞTI
|4,62
|BULBUCATA
|4,28
|MÂRŞA
|4,11
|SCHITU
|2,68
|COLIBAŞI
|1,3
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu