      Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,59
JOIŢA 23,34
IZVOARELE 16,92
PUTINEIU 16,32
GOSTINU 16,29
MALU 15,1
SĂBĂRENI 13,8
BOLINTIN-DEAL 12,82
TOPORU 12,7
ADUNAŢII-COPĂCENI 12,33
MUNICIPIUL GIURGIU 11,81
FRĂTEŞTI 11,26
COSOBA 11,25
VEDEA 11,15
SLOBOZIA 10,99
OINACU 10,88
COMANA 10,61
GĂUJANI 10,6
RĂSUCENI 10,57
GOGOŞARI 10,33
IEPUREŞTI 10,12
ORAŞ MIHĂILEŞTI 9,81
STĂNEŞTI 9,58
OGREZENI 9,53
BĂNEASA 9,34
ISVOARELE 9,29
CĂLUGĂRENI 8,97
GHIMPAŢI 8,83
MIHAI BRAVU 8,7
VALEA DRAGULUI 8,57
VÂNĂTORII MICI 8,5
CLEJANI 8,1
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7,95
ROATA DE JOS 7,68
GREACA 7,56
ULMI 7,21
DAIA 7,1
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,86
GRĂDINARI 6,79
CREVEDIA MARE 6,78
STOENEŞTI 6,62
HOTARELE 6,46
LETCA NOUĂ 6,07
GĂISENI 5,97
BUTURUGENI 5,84
BUCŞANI 5,79
VĂRĂŞTI 5,46
PRUNDU 5,29
SINGURENI 5,01
GOSTINARI 4,73
HERĂŞTI 4,62
BULBUCATA 4,28
MÂRŞA 4,11
SCHITU 2,68
COLIBAŞI 1,3

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

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