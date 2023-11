Codul Portocaliu a fost transformat la Giurgiu, în codul Nesimțirii și al Nepăsării de către RCS & RDS, Internet și Televiziune prin cablu!

În noaptea de sâmbătă spre duminică, după cum știm, localitățile județului Giurgiu au fost lovite de un cod PORTOCALIU care, culmea, a creat cele mai multe neplăceri, Municipiului Giurgiu. Vântul a prezentat intensificări, cu rafale ce au atins pe alocuri viteze de 55 – 65 km/h. Cert este că o noapte cu rafale de vânt cuprinse între valorile mai sus amintite, a fost în Municipiul Giurgiu echivalentul unui taifun pentru ”providerii” de net și televiziune, locali, care, din păcate, au demonstrat lipsă totală de reacție într-o astfel de situație, dar și ocrasă lipsă de respect față de abonați, cei care de fapt le asigură lefurile, lună, de lună. În primul rând prin faptul că remedierile au fost amânate ”fără număr, fără număr”, începând cu dimineața zilei de 26 noiembrie, apoi cu ora 14.00, ulterior, ora 18.00, urmată de ora 22.00, ca mai apoi data de 26 să fie decalată de operatori, pentru data de 27 noiembrie, când din nou au apărut amânările…Ultima fiind anunțată pentru seara zilei de 27 noiembrie, ora 22.00. În realitate, o altă, mare țeapă!! Mii de abonați giurgiuveni, care plătesc la zi, operatorului de cablu TV, respectiv servicii de Internet, firmei RCS & RDS – Digi, au fost la „cheremul” și „disprețul” Companiei care, s-a înregistrat cu un profit net de 1.332.040.418 RON în 2022 !! Fără a se da vreo explicație, atât semnalul la cablul TV cât și cel de Internet nu au funcționat, în două zone importante ale orașului , începând cu noaptea de 25/26 noiembrie, până inclusiv dimineața zilei de 28 noiembrie! Și asta, în urma unui banal cod portocaliu!? Solicitând lămuriri în legătură cu situația, răspunsul către abonați din partea operatorilor RCS&RDS, a fost unul „jenant”: „În zona dumneavoastră sunt probleme…”! Penibilă consolare! Asta știam și noi! Despre timpii de așteptare irosiți în miezul zilei și al nopții, zeci de minute, pentru a vorbi cu un operator al RCS&RDS, nu are rost să mai comentăm. De fiecare dată, cele opt minute de așteptare, promise de un robot anost, pentru a intra în legătură cu un operator, s-au transformat – de fiecare dată – în zeci și chiar sute de minute, după care, scârbit, am închis telefonul! Probabil unii dintre dvs. veţi spune: ”- Schimbă nene, operatorul!” Cu cine, Doamne iartă-mă! ? Concurenţa e aşa de firavă la noi în oraș, în această privință şi, oricum, managementul e românesc peste tot, aşa că, vorba aia: ”Fugi de Dracu și dai de Tat-su!” Bătaia de joc, lipsa de profesionalism, serviciile de proastă calitate, rețelele ineficiente, echipamentul uzat și de multe ori depășit, alături de promisiuni neonorate, aceasta este în realitate imaginea RCS & RDS, la Giurgiu, în mileniul trei! Dacă vreun abonat întârzie cu plata abonamentului, evident că sancțiunea este imediată, fiindu-i restricționate serviciile, însă dacă providerul RCS & RDS îi încalcă drepturile…Și ce dacă! ”Nu îți convine? Du-te, umblă și dă-ne în judecată, dacă îți dă mâna!” Este un mod românesc de a stabili clauzele contractuale între astfel de firme precum RCS & RDS și clienții lor. Ar fi însă o variantă pe care RCS & RDS nu au luat-o în considerare : Ce ar fi dacă toți giurgiuvenii, umiliți de serviciile firmei amintite, ar solicita ca cele aproape 3 zile în care au fost prejudiciați de aceste servicii, să fie scăzute din prețul facturii, așa cum este firesc?! Mai mult, pentru toate amânările și această adevărată bătaie de joc, ar mai solicita și daune interese? Că poate așa vor învăța să ne respecte si să își plătească niște salariați profesioniști, capabili să le asigure mentenanța și intervențiile prompte în teren, de fiecare dată când la prima pală de vânt rămân cu pantalonii în vine, din punct de vedere tehnic. RCS & RDS ar trebui să devină totodată o problemă de interes major pentru politicienii giurgiuveni, pentru parlamentari, Comisarii Protecției Consumatorilor și chiar pentru Instituția Prefectului Județului Giurgiu, pentru că în joc sunt interesele multora din cetățenii acestui oraș, dar mai ales pentru oamenii de afaceri și activitatea firmelor pe care aceștia le conduc. Pentru că mulți dintre giurgiuveni își câștigă bucata de pâine din munca desfășurată prin intermediul Internetului, pentru că mulți dintre cetățeni primesc oferte de servici pe email, informații vitale pentru ei și familiile lor, prin acest mod de comunicare. Pentru că mulți dintre giurgiuveni țin legătura cu rudele lor, ce muncesc în afara țării, prin același sistem gestionat execrabil, după cum am constatat, de o firmă ce își umilește abonații ținându-i în frigul de afară atunci când vin să își plătească la casieria RCS & RDS, din centrul orașului, abonamentul la serviciul de TV prin cablu ( în special cei de vârsta a treia, ce se descurcă mai puțin cu plata facturii, on line!). În consecință, Codul Portocaliu de sâmbătă spre ultima duminică din luna noiembrie, ne-a demonstrat că giurgiuvenii sunt de fapt sub Codul Nesimțirii și al Nepăsării ”made in RCS & RDS”! (Florian TINCU)