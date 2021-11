O știre pe un site local ce anunța instalarea unui nou Prefect de Giurgiu, odată cu numirea noului Guvern, ne-a incitat dintr-odată curiozitatea.

Știrea preciza faptul că în urma unei înțelegeri prin care în județele unde președinții Consiliilor județene aparțin PNL, posturile de prefecți să fie acordate social democraților, la Giurgiu, viitorul prefect va fi social democrat.

Și uite așa site-ul anunța ca prefect pe Florentina Stănculescu, director executiv în cadrul Consiliului judeţean Giurgiu. Contactată la telefon d-na Stănculescu ne-a spus că la rândul dumneaei a citit știrea pe același site, și că o discuție pe această temă nu a existat niciodată.

Întrebată dacă ar accepta totuși o astfel de propunere, onorantă, Florentina Stănculescu ne-a declarat:

Nu pot să vă răspund la această întrebare. În primul rând pentru că nu m-am gândit nicio secundă la acest lucru. Eu am avut o serie de probleme de sănătate, în ultima vreme. Cu toată sinceritatea vă spun că nu am discutat cu niciun politician despre asta. Sunt convinsă că o astfel de funcție este foarte grea, dar nu pot să nu mărturisesc că am făcut față de-a lungul vieții și a carierei mele , la situații și mai grele. Ce pot să vă spun este că dacă există un sâmbure de adevăr în această știre, singurul care vă poate lămuri este domnul Marian Mina.

Evident că am luat imediat legătura cu liderul PSD, Deputatul Marian Mina, cu care am avut un scurt dialog. Acesta ne-a mărturisit că deocamdată nu a existat niciun fel de discuție pe această temă și nicidecum vreo nominalizare…

În urma acestor declarații constatăm cu stupoare că unii dintre blogerii locali, au un dezvoltat simț al premoniției de vreme ce fără a se fi discutat vreodată despre persoana care ar urma să ocupe funcția de prefect, la Giurgiu, ei deja au anunțat-o ca pe o certitudine!

Și atunci de ce să ne mai întrebăm cum apar fake news-urile, și de cine sunt ele promovate. Exemplul de mai sus cred că este suficient de elocvent!

Săraca mama Omida, clarvăzătoarea, se zvârcolește probabil , în mormânt, de invidie!

(City ZEN)