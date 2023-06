Ciprian Alexandru, Presedintele USR Giurgiu: „Greva profesorilor este cea mai legitima miscare sociala de dupa Revolutie!”

Greva profesorilor este cea mai legitima miscare sociala de dupa Revolutie. Este strigatul de deznadejde al unor oameni care ne-au invatat sa ajungem aici sau ne -au trimis spre scoli fantoma unde am luat diplome false. Nu este in totalitate despre salarii, aceasta nevoie de baza a profesorilor este doar factorul declansator, este despre un system subfinantat de 30 de ani care nu mai poate merge inainte asa. Nu mai putem priva de educatie copii din familii cu probleme financiare pentru ca nu au bani de meditatii, nu mai putem alerga dupa vize de flotant ca sa dam copiii la scoli bune, nu mai putem discuta interminabil pe grupurile de parinti despre cadoul doamnei diriginte sperand ca daca este mai scump vom primi educatie mai multa pentr copii.

Este despre o reforma a sistemului care sa inceapa cu salariile profesorilor dar sa continue imediat cu rescrierea programelor scolare, cu criterii transparente de bonusare pentru profesori, cu sustinerea dascalilor care predau in rural, cu masuri reale de sustinere a copiilor in pericol de abandon scolar sau depolitizarea conducerii scolilor.

Probabil se va gasi o solutie pentru ca examenele sa fie sustinute, insa bani pentru educatie nu sunt pentru ca ei sunt alocati catre gauri negre ale bugetului, catre firme de casa ale partidelor si catre angajati la stat care nu fac nimic.

Exista oameni onesti si pragmatic in fiecare dintre cele 3 partide ale coalitiei de guvernare, trebuie lasati sa decida macar acum. Este sansa noastra sa incepem reforma statului, odata cu reforma invatamantului.

Stiti de ce nu vor sa le faca dreptate profesorilor? Pentru ca rezultatele nu se vor vedea repede, ci poate in 10-20 ani, iar politicianul roman nu poate vedea mai mult de 4.

Dumnezeu sa ne lumineze mintile!