După cum scriam într-un material anterior , la ultima ședință a PSD Giurgiu, primarul Comunei Comana, Aurel Enache a precizat faptul că la acest moment în județul Giurgiu, „Sunt mulți primari nemulțumiți…!

El a mai menționat: Am avut o grămadă de întâlniri, am participat și la un „stabor”, sâmbătă (n.red. – 27 noiembrie) la Consiliul Județean… era domnul Beianu, Toma Petcu, Andrei Alexandru, domnul Motreanu, doamna Horga, Anghelescu (primarul Municipiului – n.red.) și cel care a fost în Zona Liberă, fostul secretar general, Velicu ( n.red- Florian)…

Eu am spus încă de atunci, vă rog eu frumos, dați-mi drumul să plec…mi-am retras și copilul, am zis să pun stop joc, să nu mai joc teatru cu ei. Vorbesc de opt luni, nu de ieri-alaltăieri. Acum am mai mult curaj că sunt convins că nu or să mă mai preseze”, a mai declarat, în cadrul conferinței de presă, primarul Aurel Enache, în legătură cu decizia sa de a pleca din PNL Giurgiu.

Marian Mina, președintele PSD Giurgiu, afirma, la rândul său , în debutul întâlnirii de luni, cu presa, că există un dialog pe această temă , cu primarii, încă de anul trecut.

Mai mult, el spunea că în afara lui Aurel Enache mai sunt și alți primari ce ar putea opta curând pentru formațiunea social democrată și care vor putea fi văzuți pe la conferințele de presă, numindu-i pe: Florinel Nidelea (Clejani), Cătălin Corbea (Prundu) sau Constantin Stoica (Colibași).

(Jurnal)