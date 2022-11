Cine este primarul care l-a turnat pe Niculae Bădălău și ce avere deține cel care este proprietarul bălții pe care se antrenează lotul României de pescuit sportiv!

Sute de hectare, numeroase case și spații comerciale din moșteniri și donații, este averea lui DAN PĂSAT, primarul localității Bucșani , cel care ar fi primit mită de la Niculae Bădălău.

Conform procurorilor DNA , vicepreșededintele Curții de Conturi a României, Niculae Bădălău este acuzat că i-ar fi oferit mită unui primar din Giurgiu pentru a se asigura că una din firmele de familie va obține un contract. El ar fi promis că va interveni la o cunoștință a sa din conducerea Companiei Naționale de Investiții pentru asigurarea finanțării lucrărilor, în valoare de aproximativ un milion de euro, mita oferită fiind de 170.000 de euro, după cum susțin procurorii. De precizat că Dan Păsat a fost deputat PDL, în legislatura 2008-2012, în anul 2013 fiind condamnat la 3 ani de închisoare pentru șantaj și fapte de corupție. Păsat, cunoscut ca un puternic și influent om de afaceri din zonă, are 300 de hectare de teren, iar potrivit celei mai recente declarații de avere, depusă în anul 2020, pe vremea când era candidat la fotoliul de primar, Dan Păsat deține nu mai puțin de 18 terenuri în Giurgiu, din care cinci moștenite, alte cinci provenite din donații, și tot atâtea primite ca urmare a unor sentințe civile. În total, Păsat are aproape 300 de hectare de teren (agricol, intravilan, extravilan), la care se adaugă 9 spații comerciale (în București și Giurgiu) și patru case de 170 mp, 260 mp, 279 mp, respectiv 97 mp. Primarul din Bucșani a mai moștenit trei automobile (Dacia și Mitsubishi), și două remorci. Dan Păsat avea, în 2020, active financiare de 16.617 lei și câștigase 28.200 de lei din activitatea desfășurată la o societate comercială. De asemenea, Păsat a mai încasat aproximativ 10.000 euro și aproape 200.000 de lei din chirii. Primarul Dan Păsat este totodată și proprietarul bălții unde se antrenează lotul României de pescuit sportiv, fiind unicul asociat al societății Pescarul Hobaia SRL, unde deține participațiuni în valoare de peste 800.000 de lei. Firma are ca obiect de activitate ”acvacultura în ape dulci” și are în administrare Balta Hobaia, compusă din două lacuri (Hobaia 1 și Hobaia 2), unde de mulți ani se țin selecțiile pentru echipa națională de pescuit sportiv. Potrivit informațiilor provenite de la Ministerul Finanțelor Publice, Pescarul Hobaia SRL a declarat, în 2021, o cifră de afaceri de doar 12.027 lei și un profit net de 544 de lei, datoriile firmei ajungând la aproape 1,5 milioane lei. (Surse: Fanatik)