La două zile de la începerea cursurilor, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat hotărârea ca, acolo unde situația o permite, să se permită accesul părinților în curtea școlii, pentru a-i însoți pe cei mici. Mai exact, hotărârea nr. 10 suna astfel:

„(…) ținând cont de faptul că unele unități de învățământ de pe raza Municipiului Giurgiu sunt amplasate în imediata vecinătate a unor căi rutiere intens circulate sau în zone aflate intre blocuri de locuințe unde nu se poate asigura siguranța rutieră pentru elevi și părinți, și solicitările din partea părinților, CLSU Giurgiu au fost stabilite următoarele:

– Începând cu data de 16.09.2020, se permite accesul în curtea unităților de învățământ copiilor, părinților și însoțitorilor acestora în zone special amenajate și semnalizate corespunzător pentru fiecare clasă în parte, până la intrarea elevilor în clase.

– S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. împreună cu directorii unităților de învățământ se vor ocupa de achizitionarea și montarea materialelor necesare pentru zonarea pe clase a curților școlilor.

– S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. va încheia contracte de dezinfecție cu fiecare unitate de învățământ, pentru dezinfectarea zilnica a curților acestora, între orele 08:00-08:30, după eliberarea acestora”.

Numai că, vineri, 18 septembrie, mulți directori de școală se plângeau de faptul că este inadmisibil ca ei să fie obligați să îi accepte în interiorul curții școlii pe părinții copiilor, atâta timp cât există niște ordine de miniștri total antagonice deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Pentru mai multe lămuriri, reporterii publicației noastre au discutat atât cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, cât și cu cei ai CLSU Giurgiu.

„Nu există nicăieri în text OBLIGATIVITATEA respectării acestei decizii, ci se pune în aplicare acolo unde condițiile din teren permit acest lucru. De exemplu, Școala gimnazială nr. 7 nu permite acest lucru, întrucât are doar un mic teren de sport și trotuarul de acces…În schimb, la Școala nr. 10, unde există un spațiu generos, se poate realiza acest lucru. Din nefericire, multe dintre unitățile școlare nu permit acest lucru, tocmai din lipsa spațiului necesar amenajării unor asemenea zone”, au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean.

Pe de altă parte, reprezentanți ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu au precizat:

„S-a luat această decizie pentru că atât pe 14, cât și pe 15 septembrie și, din păcate, în unele zone chiar și astăzi, 18 septembrie, aglomerația în jurul unităților școlare era de nedescris. Pe de altă parte, sunt școli ale căror porți de acces sunt situate în imediata apropiere a părții carosabile, ceea ce reprezintă un real pericol pentru copii. Micuții, nerăbdători să ajungă la părinți, se pot repezi și pot ajunge, Doamne ferește, sub roțile vreunei mașini. Și atunci, cine este responsabil?? Cine își asumă un asemenea pericol? De aceea, am luat această hotărâre. Și, da, Comitetul Local pentru Situații de Urgență poate lua decizii să zicem în contradicție cu ordine de ministru. Există o prevedere legală care ne permite să adaptăm deciziile de la centru la particularitățile zonei. De aceea s-au și înființat aceste Comitete Locale pentru Situații de Urgență. Repet, ceea ce s-a constatat la unele școli (Școala 8, Școala 4) ne-a determinat să emitem acea hotărâre! Nu este imperativă, ci este o recomandare! Pe de altă parte, nimeni nu are motive de teamă, pentru că, după plecarea părinților, angajații de la Giurgiu Servicii Publice vor intra și vor dezinfecta zona”, au încheiat și reprezentanții CLSU Giurgiu.

(Jurnal)