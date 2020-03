Mulți giurgiuveni ne-au sunat reclamând faptul că în ciuda asigurărilor date de autorități și a anunțurilor făcute prin presă, privind dezinfectarea scărilor de bloc, n-au văzut picătură de soluție dezinfectantă, la ei pe scară…Mai mult, încercând să afle ce se întâmplă cetățeanul nostru a avut surpriza de a constata că la numerele de telefon ale instituțiilor ce ar trebui să ne ofere niște lămuriri în această perioadă, nu îi răspunde nimeni.

Telefoanele instituțiilor de bază rămân mute la apelurile cetățenilor!

Cei mai mulți dintre cei ce au sunat la noi la redacție sunt persoane de vârsta a treia…În acest context, un cetățean ( dl. Cojocaru, după cum s-a recomandat) spunea, cităm: Am sunat la DSP Giurgiu, la ISU, la Primărie, azi dimineață, dar nu răspunde nimeni. Ori pe vremurile astea, domnule, cred că ar fi cazul să reactualizeze numerele de telefon. Am sunat la DSP…Am luat numărul de pe Google…Am sunat la Poliția locală …am luat numărul tot de pe Google. La ISU sună în prostie însă nu răspunde nimeni – ne mai spunea la telefon cetățeanul nostru.

O altă problemă…Ați scris în ziarul dvs. un articol precum că Primăria a distribuit soluție antivirus…Se spune acolo…primarul spune ( că dvs. ați spus ce ați primit de la Primărie), că se dă (soluția dezinfectantă –n.a.), la fiecare șef de scară…Șefi de scară nu mai sunt, așa că se distribuie la fiecare scară. Până aici bine și frumos. Numai că la scara noastră nu a ajuns! Am dat telefon colo, am dat telefon dincolo…La noi la scară nu ajunge! Acum vă întreb…Eu nu vreau să acuz pe nimeni: Oare nu s-a dat cuiva și l-a luat și l-a lungit? Că probabil zice că dacă o bea din ăla nu mai face coronavirus!

Cine trebuie să realizeze dezinfecția: autoritățile sau cetățenii?

Al doilea lucru. El vine (reprezentantul Primăriei – n.a.) și îmi dă mie acel recipient cu substanța respectivă, ori substanța respectivă trebuie pulverizată în anume condiții și cu anume instrumente …Păi dacă mi-l dă mie, eu sar din lac în puț…Nu am costum de protecție, nu am atelajul cu care să o pulverizez…N-am făcut nimic! Eu vă spun dvs. poate reușiți să sensibilizați minunățiile astea de oameni care nici la ora actuală nu s-au trezit. Mie mi s-a spus: ”- Nu ai voie să ieși din casă decât de la ora de la ora de…” Dacă nu am treabă afară nu ies nici la ora aia, că nu am ce să caut afară…Dar atunci, ăștia care au grijă de sănătatea noastră, că iau bani grei pentru asta, atâta lucru nu pot, să țină niște telefoane care sunt viabile? La ora actuală ar trebui să aibă 5-6 numere de telefon, că nu se știe ce se întâmplă. Așa zic eu…

La rândul nostru solicităm celor ce se ocupă de dezinfectarea scărilor de bloc să își facă datoria și să informeze corect cetățeanul asupra locațiilor în care s-a făcut dezinfecția și a acelora unde nu s-a făcut până la acest moment.

Verificând veridicitatea declarațiilor cetățeanului nostru, am constatat că cele declarate de acesta se confirmă. Așteptăm o reacție din partea responsabililor din partea Primăriei Giurgiu privind această campanie de dezinfecție. În același timp, întrebăm, la rândul nostru, cum vor reuși cetățenii să dezinfecteze cu mâinile goale și – așa cum declara cetățeanul, în rândurile de mai sus – fără instrumentele necesare unei astfel de operațiuni, scările de blocuri pe care locuiesc.

Mai mult, alți cetățeni ne-au semnalat faptul că, pe unele scări de bloc unde, totuși, au ajuns aceste soluții dezinfectante, cei la care au ajuns acestea și-au făcut „parte”, oprindu-și pentru ei o cantitate din soluția respectivă.

După cum am urmărit în aceste zile, în imaginile difuzate de mai multe televiziuni, în celelalte orașe din țară, această acțiune a fost rezolvată exclusiv de autorități, nicidecum de cetățeni, individual…

În felul acesta, cu telefoane care nu răspund la apelurile cetățenilor, cu soluții dezinfectante puse la ușa scării, nu vom rezolva la Giurgiu problema măsurilor de combatere și prevenire a infecțiilor cu COVID-19 (coronavirus), NICIODATĂ!

E nevoie ca Municipiul Giurgiu să plătească și el cu ceva victime (Doamne Ferește!) pentru ca cei responsabili să se trezească?

(Florian TINCU)