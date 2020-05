Unul dintre cei mai activi internauți locali vine cu câteva întrebări pertinente în legătură cu măsurile ce trebuie aplicate în Starea de Alertă…

„Am și eu câteva întrebări:

1. Cum trebuie să ne așezăm, de mâine, într-un automobil proprietate personală, dacă nu suntem din aceeași familie și dacă purtarea măștii e obligatorie ținând cont că nu e transport în comun?

2. Prezentatorii de știri vor purta mască și vor păstra 2 m distanț, ținând cont că sunt la serviciu și își desfășoară activitatea în interior?

3. Cum vor sta polițiștii în mașina de serviciu și câți vor avea voie să fie?

4. Am voie să cer să i se măsoare temperatura, în fața mea, și agentului de pază de la magazin?

5. Polițiștii vor patrula și prin magazine și vor face controale pe la societăți comerciale pentru a vedea dacă se respectă reglementările în vigoare?

6. Cum este definită masca, dispozitiv medical sau orice material care poate acoperi gura și nasul?

7. Directorului de instituție, cine are curaj să-i spună că nu are voie înăuntru fără mască sau că nu poate intra că are febra 37,4?

8. Dacă virusul se ia și prin contact, mănușile de ce nu sunt obligatorii?”