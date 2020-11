Finanțele statului român sunt gestionate de câteva instituții financiare-cheie, ce au un cuvânt important de spus atunci când se iau decizii financiare. Ziare.com prezintă cine sunt ei și ce averi au aceste persoane aflate la conducerea acestor instituții.

În fruntea finanțelor statului stă astăzi ministrul Florin Cîțu, către care se îndreaptă toate degetele pentru modul în care funcționează economia s-a școlit în Statele Unite, la Grinnell College și la Universitatea din Iowa. Și-a început doctoratul peste hotare, dar nu l-a finalizat.

Împreună cu George Cîțu, actualul ministru al Finanțelor are un teren agricol și unul forestier, o casă de locuit, un apartament și 350.000 de lei în bănci, însă, și o datorie de 303.000 de euro la ING.

Mirela Călugareanu – în vârstă de 53 de ani, a fost numită președinta Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în timpul guvernării PSD. În luna septembrie a acestui an a fost numită președinta Consiliului de Administrație al CEC Bank.

Călugăreanu este economistă, licențiată la Academia de Studii Economice din București.

În 2014 și-a început doctoratul în finante la Sibiu, dar încă nu l-a finalizat. A intrat pe piața muncii în 1991, ca inspector la Administrația Financiară din Sectorul 1 al Capitalei, apoi a lucrat într-o companie privată. A lucrat în Administrația Finanțelor Publice Sector 1 și în Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București.

În 2017 s-a angajat la ANAF. Împreună cu soțul său, Călugăreanu deține trei terenuri intravilane și unul agricol, două case de vacanță, una de locuit și un apartament, un autoturism Land Rover și minilingouri de aur în valoare de 8.600 de euro. În conturi are 78.000 de euro și 40.000 de lei.

În 2019, Călugăreanu a încasat de la CEC Bank 224.784 de lei, iar de la ANAF, 115.011 lei. Funcția de cadru didactic la ASE i-a rotunjit semnificativ venitul.

Președintele INS, șapte surse de venit în 2019

Tudorel Andrei este președintele Institutului Național de Statistică (INS) din anul 2013. Andrei a terminat Facultatea de Cibernetică de la ASE și Facultatea de Matematică a Universității din București, apoi și-a luat doctoratul în economie. A intrat în sistemul de învățămant universitar în 1991, iar din 2003 este profesor universitar la ASE. În perioada 2002-2005 a fost director în Ministerul Administratiei și Internelor.

Împreună cu soția, are două terenuri intravilane, două apartamente, o casă în București și trei autoturisme. În conturi are circa 25.000 de euro și 27.000 de lei. În ultimul an a acordat un împrumut de 50.000 de euro.

Anul trecut, Andrei a avut nu mai puțin de șapte surse de venit: 116.808 lei de la INS, 136.428 pentru activitatea didactică și de cercetare realizată la ASE, 58.404 lei pentru că este membru în Consiliul de Programare Economică al Comisiei Naționale de Prognoză, 15.462 de lei, o indemnizație de la Biroul Electoral Central, 4.763 de lei, pentru că este membru în Comisia Permanentă a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, 4.700 de euro de la Universitatea Paris Dauphinne și 48.000 de lei, de la ASE, drepturi salariale în baza unei sentințe judecatorești. Astfel, în 2019, el a încasat peste 400.000 de lei.

Nicu Marcu este președintele Autorității de Supraveghere Financiară din iunie 2020, fiind propus de PNL și votat în Parlament. Autoritatea pe care o conduce este una independentă, care se autofinanțează.

Marcu are două licențe, una de jurist și una de economist, dar și o diplomă de doctor în contabilitate. Din 2016, Marcu este directorul Școlii Doctorale Economie II de la ASE, iar din 2017 este profesor universitar. Înainte de a ocupa funcția la ASF, a fost vicepreședintele Curții de Conturi a României. În perioada 2012-2015, Marcu a fost deputat, iar din 2007 până în 2011 a fost președintele Consiliului Național de Integritate. A mai lucrat în ANAF, la Ministerul Mediului, la Ministerul Agriculturii și la Loteria Română, începându-și cariera ca economist la Direcția Silvică Dolj.

Marcu are două terenuri agricole, o casă de vacanță și un autoturism Audi. În ultimele 12 luni a vândut un imobil în valoare de 50.000 de euro. În conturi are 130.000 de lei, iar leasingul pentru mașina sa trece de 67.000 de lei. În 2019, el a încasat de la Curtea de Conturi o indemnizație de 317.159 lei și un salariu de 128.139 de lei de la ASE.

Și în sfârșit ….

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, are trei terenuri intravilane, o casă, un apartament și o casă de vacanță, bijuterii de peste 62.000 de euro, o colecție numismatică de 40.000 de euro, șase conturi cu peste 339.000 de lei, deținând și SC Mar SRL, cu peste 40 de hectare de vie la Drăgășani.

Potrivit ultimei declarații de avere, din noiembrie 2014, publicată pe site-ul BNR, Mugur Isărescu – a cărui avere este verificată de ANI – are două terenuri, unul agricol și unul intravilan, în comuna Gruiu, sat Siliștea Snagovului, cumpărate în 1994 și 2004, în suprafață de peste 14.610 metri pătrați, și deținute împreună cu soția sa. Tot împreună cu soția sa, Mugur Isarescu mai deține un teren intravilan în București (Sectorul 1), de 33 de metri pătrați, cumpărat în 2012, aferent apartamentului achiziționat în același an.

De asemenea, el mai menționează în declarația de avere un teren intravilan de peste 220 de metri pătrați în localitatea Drăgășani din județul Vâlcea, cumpărat în 2003.

Astfel, guvernatorul Mugur Isarescu a câștigat anul trecut, în medie, peste 16.000 de euro pe lună. Mugur Isărescu a declarat, în august, că are venituri salariale lunare de 13.601 euro, din care 9.495 de euro net lunar reprezintă salariul, la care se adaugă indemnizația de conducere de 4.106 euro. La aceste sume s-au adaugat însă și alte venituri variabile, în funcție de anumiți indicatori. În anii petrecuți în Banca Națională a României, Isărescu a strâns, împreună cu soția, un teren agricol și două intravilane, un apartament, o casă de locuit, o casă de vacanță, o barcă cu motor și un autoturism Eagle.

El are o colecție numismatică în valoare de 60.800 de euro, bijuterii de peste 73.000 de euro, tablouri și icoane care valorează 16.000 de euro și veselă de argint de peste 4.500 de euro. În conturi are mai mult de 850.000 de lei, 27.000 de euro pi 12.000 de dolari. Familia Isărescu mai are și are compania Mar, un producător de vin.

Anul trecut, guvernatorul a încasat 897.578 lei de la BNR, 30.612 lei de la Academia Română, pentru că este membru titular, 3.739 de lei de la ASE, pentru activitatea didactică și o pensie de 161.412 lei.

Ce salarii se mai dau în BNR

Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu a obținut peste 13.000 de euro, iar viceguvernatorul Liviu Voinea, circa 12.300 de euro lunar, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al BNR.

(Jurnal)