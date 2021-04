În toată perioada scurtă care a trecut de la preluarea mandatului de primar al comunei, Frătești, Gabriel PANĂ, pe lângă rezolvarea problemelor zilnice existente la nivelul instituției, printre priorități s-a aflat și grădinița din localitatea Remuș. Despre acest obiectiv ne-a vorbit administratorul Public al Primăriei, Nicolae Copăceanu (foto).

Una dintre primele lucrări abordate de noi la început de an a fost Grădinița din satul Remuș pe care am renovat-o și unde am realizat un spațiu cochet pentru copii, adecvat vârstei acestora. Ne-am bucurat extrem de mult că, în urma acestui lucru avem semnale pozitive din partea părinților, care până acum duceau copiii la grădinițele din Giurgiu. Acum aceștia s-au întors la grădinița din sat, mulțumiți de standardele și condițiile pe care noi am reușit să le creăm aici. Vreau să precizez că până la reamenajarea sa, clădirea nu era doar părăsită ci și într-o stare înaintată de degradare, fiind renovată practic în întregime și înzestrată complet cu mobilier.

Totodată am achiziționat mobilier pentru toate școlile și grădinițele din comună… Le-am schimbat acolo unde a fost nevoie de acest lucru, iar o parte le vom schimba pe parcurs, în funcție de necesarul fiecărei unități școlare.

Administratorul Public, ne mai spunea că la această oră a fost finalizat un proiect cu fonduri de la Mediu, ce constă în eficientizarea energetică a unităților școlare din comună.

Avem două școli în Frătești pentru care am lucrat și aproape am finalizat documentația, urmând să depunem proiectul până la sfârșitul acestei luni. Vom înlocui tâmplăria, instalațiile electrice, instalațiile termice etc. Grădinița din Frătești, după ce la început proiectul lucrării a fost, o perioadă de timp, blocat, ulterior am reușit să o refacem, ridicând-o practic , de la zero, fiind un proiect realizat prin cofinanțare, atât de Primăria Frătești cât și cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Proiectul este început de câțiva ani, așa cum menționam, însă nefinalizat. Am reușit în cele din urmăsă intrăm în posesia documentației, și astfel avem speranțe ca anul acesta să finalizăm acea grădiniță din satul Frătești.

Vorbindu-ne despre investiții și noile achiziții ale Primăriei, Nicolae Copăceanu ne-a vorbit despre ultima achiziție care constă într-un tractor ce va ușura enorm lucrările Primăriei, atât pe timp de varăcât și pe timp de iarnă, când acesta va fi folosit în primul rând la deszăpezire și la descogestionarea de zăpadă, a zonelor circulate din comună.

Cel vechi nu mai făcea față la nevoile noastre periodice așa că am achiziționat altul… Imediat ce acest tractor va fi recepționat vom iniția o campanie de salubrizare a comunei în toate cele 4 sate ale sale: Bălănoaia, Frătești, Cetatea și Remuș. Nu vreau să omit să amintesc că tot în acest moment lucrăm la două parcuri, în satul Frătești: Parcul de pe luncă și Parcul de la școală. Cel de pe luncă, l-am renovat în întregime, i-am vopsit și reparat băncuțele, iar în aceste zile lucrăm la cel de la școală pe care îl vom dota cu locuri de joacă, pentru copii…Vor fi tobogane, leagăne…nu ne-am hotărât încă asupra a tot ceea ce va cuprinde el – mai spunea administratorul public, Nicolae Copăceanu.

Toate cele de mai sus sunt doar o parte din vastele lucrări și proiecte demarate în această primăvară de către primarul Gabriel Pană, alături de colaboratorii săi, în comuna Frătești.

Aducțiunea de gaze, sistemul de canalizare, pietruirea străzilor și celelalte proiecte extrem de importante pentru comunitatea localității, vă promitem că le vom prezenta într-o ediție viitoare a cotidianului.