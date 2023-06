„Caravana cinematografică Animest” – începe diseara! Intrarea este gratuită la toate evenimentele

PROGRAM

VINERI, 9 IUNIE

21:00, Esplanada Teatrului „Tudor Vianu”

Ernest și Célestine (Franța-Belgia-Luxemburg 2012, 80 min., regia Stéphane Aubier, Vincent Patar și Benjamin Renner; Dialoguri în franceză, subtitrare în română; Vârsta recomandată: 6 ani+)

*Film nominalizat la OSCAR și premiat la numeroase festivaluri dedicate filmelor pentru copii

Povestea prieteniei imposibile dintre un urs morocănos care visează să devină artist și o șoricică ce refuză să devină dentist.

Trailer: https://youtu.be/PyU-mSUOnSs SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE

11:00, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

Perlimps (Brazilia 2022, 80 min., regia Alê Abreu; Dialoguri în portugheză, subtitrare în română; Vârsta recomandată: 6 ani+)

*Premiat la festivalul internațional de animație din Ottawa, Canada și nominalizat la festivalul internațional de animație pentru copii din Chicago, SUA

Pierduți în Pădurea Fermecată, doi agenți secreți își unesc forțele pentru a-i salva pe misterioșii Perlimps de niște giganți înfiorători.

Trailer: https://youtu.be/K61RorJ9m00 12:30 – 14:00, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

ATELIER de animație pentru copii, facilitat de Anna Florea.

Anna este un ilustrator, animator și regizor, co-fondatoare a studioului RIVULET și co-autoare a două scurtmetraje de animație „Mr. Anxiety goes on a date” (2016) și „invizibilii” (2020), realizate împreună cu colectivul 4inaroom.

Atelierul va introduce copiii în lumea animației, explicând concepte de bază și oferindu-le ocazia să creeze o animație simplă, în echipă. Atelierul este recomandat pentru copii cu vârsta între 8-11 ani. 21:00, Esplanada Teatrului „Tudor Vianu”

Titina (Norvegia-Belgia 2022, 90 min., regia Kajsa Næss; Dialoguri în norvegiană, subtitrare în română; Vârsta recomandată: 6 ani+)

*Selectat în competiția marilor festivaluri de animație și filme pentru copii: Göteborg IFF 2022, Mon Premier Festival Paris 2022, Tromsø IFF 2023, New York CFF 2023.

O expediție cu peripeții către Polul Nord, în care exploratorul norvegian Roald Amundsen și inginerul aeronautic italian Umberto Nobile sunt însoțiți de cățelușa Titina.

Trailer: https://youtu.be/RhENhXUKTUs DUMINICĂ, 11 IUNIE

11:00, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

Dounia și prințesa Alepului (Canada-Franța 2022, 72 min., regia Marya Zarif și André Kadi; Dialoguri în franceză, subtitrare în română; Vârsta recomandată: 6 ani+)

Cu doar câteva semințe de chimen negru în palmă, dar ajutată de o prințesă și încurajată de familie, micuța Dounia părăsește Alepul în grabă pentru a găsi un nou loc numit acasă.

Trailer: https://youtu.be/fE8brDZq2v8 12:30 – 14:00, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

ATELIER de animație pentru copii, facilitat de Anna Florea.

Misterele Nordului (50 min)

Povești norvegiene animate pe muzică originală compusă și interpretată în direct de Sebastian Burneci Trio. 21:30, Esplanada Teatrului „Tudor Vianu”

Cats Don’t Dance / Pisicile nu dansează (SUA 1997, 75 min., regia Mark Dindal; Dialoguri în engleză, subtitrare în română; Vârsta recomandată: 6 ani+)

Danny, o pisică ambițioasă și talentată, vrea să cucerească Hollywoodul cu mișcări ca ale lui Fred Astaire, dar se confruntă cu o mulțime de obstacole.

