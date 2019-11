Miercuri, 6 noiembrie, candidatul social-democraților la prezidențiale, Viorica Dăncilă, a avut, la Comana, o întâlnire cu primarii și cu membrii marcanți ai organizației județene a PSD.

„Îmi place să mă aflu la Giurgiu, alături de o organizație fruntașă, care a știut să treacă peste orice obstacol și să-și dovedească unitatea, puterea și să obțină de fiecare dată un scor foarte bun.

Nu cred că am fost vreodată într-o situație similară cu momentul actual. Vedem un președinte care este și premierul României, care vrea să conducă și Parlamentul, care vrea să aibă și comisarul european, vedem atitudinea unui președinte dictator, un președinte care ia decizii numai în interes personal și acre vrea puterea absolută în România.

Cred că cei care trebuie să sancționeze această atitudine sunt cetățenii cei care au dezvoltat și vor să dezvolte în continuare comunitățile locale.

Atitudinea guvernului PSD a fost una pro primari, pro comunități locale. Este adevărat că s-au făcut și greșeli, dar de fiecare dată ne-am aplecat către oameni, și toate deciziile noastre au avut în prim plan dezvoltarea comunităților locale.

Să nu uităm că anul trecut am achitat toate facturile pe PNDL I și PNDLII.

Dacă anul trecut am avut facturi de 4,6 miliarde, anul acesta, numai în semestrul I am avut 4,6 miliarde.

Eu cred că trebuie să abordăm aceste alegeri ca pe o repetiție pentru alegerile locale. Sunteți în sală primari destoinici, implicați, respectați de comunitățile lor. Eu cred că aceste alegeri arată și valul de încredere de care se bucură fiecare primar în comunitatea sa și care va fi demonstrat la alegerile locale.

Nu știu ce va face actualul guvern. Știu însă că au un program de guvernare anti românesc, anti români, un program de sărăcie, care nu susține în niciun fel comunitățile locale.

Eu cred că trebuie să acționăm în mod unitar pentru a readuce la guvernare Partidul Social Democrat. Este singura posibilitate de a continua dezvoltarea acestei țări”, a spus, Viorica Dăncilă la întâlnirea cu organizația Giurgiu a Partidului Social Democrat.

