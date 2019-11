Deși mulți dintre dușmanii săi îl vedeau mort din punct de vedere politic, Marin Anton, fost lider al organizației județene a PNL, este, în continuare, membru al acestei formațiuni politice, și încă unul destul de activ. Contactat telefonic de reprezentanții „Jurnal giurgiuvean”, acesta declara, în exclusivitate pentru publicația noastră:

„Sunt lângă PNL, am rămas dar acum aștept încă decizia. Mai e de așteptat până voi reveni în prima linie a politicii.”, spunea Marin Anton.

Referindu-se la faptul că, pe la colțuri, se șușotește că în interiorul partidului ar fi probleme, liberalul Marin Anton a precizat:

„Nu e nebunie la PNL. Eu cred că președintele Motreanu (n.r. – Dan Motreanu, președintele organizației județene a PNL) știe exact ce se întâmplă și ce are de făcut. De acord cu faptul că ar trebui să fie mai prezent în teritoriu, dar este șeful de campanie al Președintelui. Dacă eu, Marin Anton, eram președintele filialei Giurgiu, și, totodată, eram și șeful de campanie al Președintelui, îmi mai ducea cineva lipsa? Domnul Motreanu are o funcție care va fi în avantajul giurgiuvenilor. Sper că vor fi promovați foarte mulți giurgiuveni, grație poziției și influenței pe care le are. Liberalii giurgiuveni ar trebui să fie mulțumiți de activitatea dlui Motreanu, pentru că vor avea doar de câștigat. La momentul acesta, este un om foarte greu la nivel național. Noi, liberalii giurgiuveni avem nevoie de influența și sprijinul dlui Motreanu. Dacă eu rămâneam președintele filialei, și știam că dl Motreanu e atât de influent, sigur mă duceam la el să îi cer ajutorul pentru proiectele pentru Giurgiu”, a încheiat Marin Anton.

