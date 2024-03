“CANALIZAREA NU ESTE TOMBERON!” A DEVENIT ȘLAGĂR LA MODĂ

Apa Service susține două programe educative permanente pentru elevi și liceeni: “Porți deschise” și “Apa in Școli”

În municipiul Giurgiu, sistemul de canalizare menajeră administrat de Apa Service SA totalizează aproximativ 175 de kilometri de rețele. O mare parte dintre aceste rețele sunt construite pe foduri europene, sistemul fiind proiectat să facă față unor solicitări mult mai mari decât cele din prezent.

Operatorul Apa Service SA este preocupat în permanenţă de curăţarea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială şi de mentenanţa Staţiilor de pompare a apelor uzate din dotare, în acest sens existând un program permanent, respectat cu stricteţe.

Situaţia se complică de cele mai multe ori pentru că lucrătorii Apa Service găsesc reţelele înfundate cu obiecte solide care în mod normal nu au ce căuta în canalizare: deşeuri menajere sau provenite din construcţii, diferite obiecte casnice, hoituri de animale. Multe dintre acestea ajung în reţeaua de canalizare şi o înfundă, fiind aruncate prin ridicarea capacelor căminelor stradale şi prin vasele WC, iar remedierea obturărilor ce apar necesită întervenţia cu utilaje de mare performanţă, care sunt închiriate de operator cu costuri ridicate.

Zilnic lucratării ce administrează canalizarea municipiului sunt nevoiți să intervină pentru că multe tronsoane de rețele sunt efectiv blocate cu reziduuri despre care cu greu se poate crede că au fost, totuși, găsite în canalizare. Ne referim la: lemn, pietre, bucați de BCA, dale, borduri întregi abandonate de constructurii drumurilor, cauciucuri, plăpumi, saci, pampers, animale moarte, borhot, murături, jucării. Pe lângă acestea toate, cel mai prezent este dușmanul numărul 1 al canalizării- șervețelele umede, nedegradabile.

Trebuie cunoscut faptul că, în condiţiile în care aceste deşeuri ajung în canalizările menajere, pe lângă obturarea racordurilor individuale produc şi blocarea reţelelor colectoare stradale şi deteriorarea pompelor din staţiile de pompare. Reparațiile costisitoare atrag fonduri mari, care în mod normal ar putea fi orientate spre investiții.

La finalul drumului chinuit al canalizării, se află Stația de Epurare Giurgiu. Nu întâmplător aceasta are 3 trepte de epurare, prima- treapta mecanică, însemnând sortarea a zeci de tone de obiecte aflate în canalizare, care sunt extrase și transportate la groapa de gunoi a municipiului. Urmează treptele moderne de epurare- treapta chimică și cea biologică, prin care totul se transformă în apă curată. Această apă este analizată în laboratoarele stației de epurare și numai după aceea își urmează drumul său sănătos, către Dunăre.

Cu gândul rămas la chinul zilnic al canalizării ajunsă tomberon, Apa Service SA Giurgiu face apel la conduita civică a cetățenilor din municipiul Giurgiu, pentru a evita situaţiile neplăcute ce duc la dereglări ale fluxului tehnologic sau la avarii costisitoare.

Pe de altă parte, în ultimii ani Apa Service Giurgiu a susținut două programe educative permanente: Porți deschise și Apa in Scoli, pentru a promova, in rândul elevilor de gimnaziu și al liceenilor, cât mai multe amănunte despre apă și valorile sale, o nouă campanie, aflată in desfășurare in 2024 fiind chiar Toaleta nu este Tomberon!

Compartimentul Relații Publice și Mass Media al Apa Service SA Giurgiu