Copiii aflați în plasament la casele de tip familial Sf. Ioan și Soarele, precum și în Complexul de Servicii Sociale din municipiul Giurgiu, structuri rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au primit cadouri cu ocazia Crăciunului de la un grup de persoane din București.

Cei 35 de copii, având vârste cuprinse între 7 și 17 ani, au fost bucuroși de oaspeți și le-au răsplatit generozitatea interpretând colinde și poezii.

“ Știu că preotul Georgian Tudor, de la Biserica Buna Vestire, în parohia căreia se află două case de tip familial, se implică în sprijinirea copiilor aflați în plasament. Prin intermediul său, am dorit să îi ajutăm și noi pe acești copii. Cu mare drag, eu împreună cu 17 prietene am ales încălțămintea pentru ei, le-am adus de asemenea dulciuri și fructe. Suntem fericite pentru că am reușit să le facem o mare bucurie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am trăit momente de emoție alături de copii și le mulțumesc atât eu, cât și prietenele mele, pentru colindele pe care ni le-au cântat și pentru zâmbetele și căldura pe care ni le-au oferit”, a declarat Elena Lazarim, inițiatoarea acestei acțiuni caritabile.

“Parohia Buna Vestire din Giurgiu mulțumește tuturor celor implicati în campania <<Sfântul Nicolae pune în ghetuțe bunătăți>>, prin care 35 de copii aflați în plasament au primit de sărbatori atât ghetuțe noi cât și dulciuri. Se adeverește faptul că Sfântul Spiridon și Sfântul Nicolae sunt buni prieteni, căci în preajama acestor sărbători copiii aceștia, cu suflete calde, au primit daruri neașteptat de folositoare„, a declarat preotul Georgian Tudor.

Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Cătălin Lupu, adresează sincere mulțumiri persoanelor implicate în această acțiune caritabilă desfășurată în sprijinul copiilor din sistemul de protecție specială.