După cum suna textul de mai sus, materalul primit ieri de la un giurgiuvean privind schimbarea conducerii DSVSA Giurgiu (https://jurnalgiurgiuvean.ro/ce-surpriza-se-pregateste-la-dsvsa-giurgiu/) s-a confirmat mai repede decât ne-am fi așteptat.

Am dori să aflăm care au fost rațiunile pentru care dr. Ion Ristea a fost schimbat, la scurt timp după ce a fost instalat pe funcția de director, și cine are interesul ca acest domn, dr. Darie – despre care nu prea am auzit –, să preia conducerea unei instituții a cărei imagine a fost, in ultimii ani, extrem de controversată.

Îndeosebi din cauza fostului director general, Liviu Florescu, care in cele din urmă s-a ales cu o condamnare la închisoare cu suspendare, pentru fals intelectual, pus sub control judiciar…

