duminică, septembrie 7, 2025
Jurnal giurgiuvean
Aveți grijă la camerele video introduse în Bulgaria, din 7 septembrie! Un șofer a fost prins cu 222 km/h, pe o șosea din țara vecină!

Bulgaria face controale de viteză medie / Circa 900 de sancțiuni doar în câteva ore / Din data de 7 septembrie Camerele de taxare au început  să măsoare viteza medie a mașinilor, nu doar pe cea maximă.

La doar câteva ore după ce Bulgaria a introdus, pe 7 septembrie, măsurarea vitezei medii pe anumite tronsoane de drum, autoritățile au înregistrat aproape 900 de încălcări, adică patru pe minut, a anunțat directorul Administrației Naționale a Taxelor, Oleg Asenov, la bTV.

Cea mai gravă situație a fost descoperită pe porțiunea Dolni Dubnik – Telish, unde, într-o singură noapte, au fost înregistrate 193 de abateri. Tot aici a fost prins și un șofer care a rulat cu o viteză medie de 222 km/h, un record extrem de periculos pentru siguranța rutieră.

A venit momentul ca aceste camere să-și deschidă ochii și pentru încălcările de viteză medie”, a explicat Asenov, subliniind că scopul măsurii este reducerea vitezelor excesive și prevenirea accidentelor grave.

 Pentru început, camerele de taxare monitorizează câteva secțiuni de drum, însă autoritățile plănuiesc extinderea sistemului la 1.200 km de autostrăzi și drumuri naționale până la finalul anului. Șoferii care depășesc limita legală primesc automat amenzi electronice, iar recidiviștii sunt semnalați imediat.

Noile reguli au fost intens discutate pe rețelele sociale, iar oficialii consideră că acest lucru ajută la conștientizarea șoferilor și la respectarea mai strictă a regulilor de circulație.

 Bulgaria devine astfel una dintre primele țări din regiune care aplică sistematic controlul vitezei medii, cu efect imediat: sute de șoferi vitezomani prinși în flagrant încă din primele ore de funcționare a camerelor.

