Etapa a 8-a din Liga a 5-a de fotbal din județul Giurgiu programează duminică, 24 octombrie, de la ora 11:00 meciuri interesante. Victoria Adunații Copăceni II pornește cu prima șansă în duelul cu Șoimii Ghizdaru. Un meci ceva mai liniștit pentru echipa din Adunații Copăceni, în care gazdele își pot „rotunji” golaverajul. Zmeii Ogrezeni II poate „recolta” simplu cele 3 puncte, făcând un pas mare către primul loc al clasamentului seriei Nord. AgroGold Vlad Țepeș chiar dacă în etapa trecută a pierdut cu Victoria Adunații Copăceni II are prima șansă la victorie în deplasarea de la Puieni. Petrolul Roata II, după egalul de acasă, are totuși un meci greu în deplasarea de la Buturugeni. Programul etapei a 8-a, seria SUD AS PRUNDU – AS AMICII GIURGIU OMERTA STOENEȘTI – LITORAL GOSTINU AS GREACA – SABARELUL CIOCOVENI OLIMPIA MALU – PRO GOSTINU VIITORUL PUIENI – AGRO GOLD VLAD ȚEPEȘ VICTORIA AD. COPĂCENI 2 – VLD ȘOIMII GHIZDARU INTER VALEA DRAGULUI – UNIREA FRĂTEȘTI

