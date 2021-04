Deși Elon Musk, pare tot mai convingător în teoria sa că mașinile cu pilot automat sunt mai fiabile și mai sigure în trafic, se pare că realitatea îi este puțin potrivnică. Așa se face că recent un accident petrecut pe o șosea din Texas, în care a fost implicată o mașină Tesla cu pilot automat, s-a încheiat cu o adevărată tragedie.

Mașina a ieşit de pe şosea, a lovit un copac şi a sfârșit în flăcări. Autoturismul circula cu viteză mare şi se pare că nu ar fi reuşit să ia corect o curbă.

Patru ore le-a luat pompierilor să stingă focul, găsind în mașină găsit trupurile arse a doi bărbaţi. Unul dintre ei era pe bancheta din faţă, pe scaunul pasagerului, celălalt era pe bancheta din spate. Poliţia însă nu a găsit pe nimeni pe locul șoferului.

Aparent, autoturismul se afla la momentul accidentului, pe pilot automat. Autorităţile americane au deschis în ultima vreme mai multe investigații cu privire la accidente în care au fost implicate vehicule Tesla.

Conform site-ului Tesla: „Capabilitățile de pilot automat sau de automobil condus autonom sunt menite a fi folosite de un șofer atent la trafic, care ține ambele maini pe volan și este pregătit să preia controlul în orice situație.”, notând că aceste funcții nu fac automobilul complet autonom.

“Autopilot and full self-driving capability are intended for use with a fully attentive driver, who has their hands on the wheel and is prepared to take over at any moment” Tesla says on its website, noting that the features don’t make the vehicle autonomous.

Poziția victimelor, mărturiile si probele fizice sugerează că “nimeni nu conducea automobilul la momentul impactului” declara agentul Mark Herman, investigatorul acestui eveniment rutier.

(Jurnal)