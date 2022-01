Astra s-a despărțit și de Marcel Abăluță, antrenor în primele două săptămâni de antrenamente în 2022. Marcel Abăluță, nu a apucat să debuteze pe banca celor de la Astra. Nemulțumit de condiții, le-a transmis deja jucătorilor că nu va mai veni la antrenamente. „Nu ne-am mai înțeles. Nu mai continui la Astra. Am avut o discuție în contradictoriu cu președintele, cu nea Marian Costea, nu e ce vreau, nu putem să continuăm să colaborăm așa. Am preferat să ne strângem mâna, să rămânem în relații cordiale. Sincer, nu am niciun regret. E mai bine să știm de la început cum stăm, decât după o perioadă”, a spus Abăluță, potrivit Liga 2. În această perioadă, antrenamentele formației sunt conduse de George Șanțmare. Obiectivul Astrei este salvarea de la retrogradare. Astra ocupă locul 19 din 20 în clasamentul Ligii 2, cu 5 puncte, asta doar din cauza faptului că a avut o penalizare de 14 puncte. Astra a fost penalizată de Federația Română de Fotbal cu 14 puncte, în urma unor litigii financiare cu foști jucători ai echipei.

(Costel Spînu)