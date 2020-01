Cele două luni de guvernare liberală au reprezentat, în special pentru social-democrați, o perioadă în care au așteptat ca în România să se schimbe multe. Dar, așa cum declara în conferința de presă a PSD Giurgiu, președintele executiv al acestei formațiuni politice, Marian Mina, această perioadă a reprezentat, de fapt, o perioadă de dezamăgiri, începând de la așteptările legate de nivelul economic, până la cele de ordin social.

„Am văzut o declarație pe facebook, pentru că nu l-am văzut niciodată în vreo conferință de presă sau cu altă ocazie, la noi în județ, în care vorbește de lipsa de investiții în județul Giurgiu, despre sărăcia din județul Giurgiu și despre lipsa locurilor de muncă. Pe mine mă deranjează foarte tare ca dl Motreanu să vorbească despre județul Giurgiu, mai cu seamă că dumnealui nu este giurgiuvean, și este ținut cu forța președinte al organizației PNL Giurgiu. Nu este în măsură să vorbească despre dezvoltare, atâta timp cât PNL a condus 8 ani la Consiliul Județean și 16 ani la Primărie, iar Giurgiu a fost un dezastru, știți cu toții ce drumuri am avut în județ, care au fost investițiile făcute în Giurgiu, și ce a însemnat SJU Giurgiu – marele meu of – sub guvernarea PNL. Dacă îl luați repede pe dl Motreanu și îl punem să enumere 20 de comune din județ, nu cred că știe, dar văd că emite păreri”, spunea Marian Mina.

De asemenea, președintele executiv al PSD Giurgiu, preciza, în aceeași conferință de presă, că se aștepta ca liderul liberal să vină în fața giurgiuvenilor și să le spună că intră în spațiul Schengen, să vină în fața lor și să le spună când vor putea intra în Statele Unite așa cum se întâmplă cu cetățeni ai statelor din jurul nostru, fără viză. „Așteptam să vină să ne spună care sunt investițiile pe care le-a cerut Guvernului pentru județul Giurgiu, să vină să ne spună când vor fi plătite alocațiile copiilor, penrtu că, dacă ne amintim, au susținut sus și tare că vor dublarea alocațiilor, lucru care s-a întâmplat prin votul PSD și văd că președintele a promulgat dar PNL nu mărește aceste alocații; aștept să văd să ne spună când se vor plăti pensiile, sunt pensionari care depind de acele sume de bani, fiindu-le singura sursă de venit. Aștept să ne spună dl Motreanu cum este posibil ca deficitul să crească cu 1% în două luni de guvernare, lucru care nu s-a întâmplat în istoria noastră post-decembristă. Să iasă în fața giurgiuvenilor, în conferință de presă, să îl cunoască oamenii, pentru că îl știu doar din postările sale pe facebook, și să nu mai emită păreri vis-a-vis de municipiul și județul Giurgiu, pentru că nu este avizat să o facă”, a încheiat președintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina.

(Jurnal)