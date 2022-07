Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), în conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea ajutorului de stat la nivel national acordat sub formă de rambursare este de 101.995.600 lei pentru un număr de 12.880 beneficiari cu cantitatea de motorină determinată cu acciza redusă de 65.541.423,201 litri.

Cantitățile de motorină pentru trimestrul I/2022 aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 176/29.06.2022, se regăsesc prezentate mai jos:

Nr. Crt. Specificare Cantități de motorină (litri) Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fără subdiviziuni

(lei) 1. Sectorul vegetal 56.938.184,786 92.856.580,00 2. Sectorul zootehnic 5.597.482,481 9.129.638,00 3. Sector îmbunătățiri funciare 5.755,934 9.382,00 Total 65.541.423,201 101.995.600,00

La nivelul Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judetean GIURGIU este de 1.217.689,386 lei pentru un număr de 237 beneficiari cu cantitatea de motorină determinată cu acciza redusă de 1.984.839 litri, cu incadrare in plafonul stabilit conform HG 176/2022. publicat in in MO 645 / 2022.