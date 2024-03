ANUNȚ.  „Algorithmics Giurgiu” caută un manager de vânzări, energic…!

Algorithmics Giurgiu – SALES DEPARTMENT Descrierea postului vacant: avem nevoie de un manager de vânzări energic, care sa gestioneze solicitarile primite pe site-ul nostru. Algorithmics este o școală internațională de programare pentru copii de la 6 la 17 ani, care are acum peste 320.000 de elevi. Prin cursurile de programare Algorithmics, ajutăm copiii să facă primul pas în lumea IT, folosind o platformă online special dezvoltată încât să predăm într-un mod ludic și să personalizăm abordarea fiecărui copil. Platforma noastră online este folosită în peste 1200 de școli din peste 90 de țări din întreaga lume. Algorithmics este prezenta deja în mai multe județe din România și extindem activitatea și în judetul Giurgiu. Căutăm un manager de vânzări energic, care să gestioneze solicitările primite de la părinții copiilor care studiază sau doresc să studieze la Algorithmics. Responsabilități: ● să efectueze vânzări prin telefon, în baza solicitărilor primite; ● să opereze/prelucreze baza actuală de clienti; ● să consilieze clienții cu privire la toate aspectele relației lor cu Algorithmics; ● să susțină motivarea clienților care vor să studieze la școala noastră, prin încheierea contractelor de studii; ● să sprijine elevii actuali, să comunice cu părinții; să verifice constant statusul clienților; să solicite feedback-ul; ● să facă raportări. Cerințe: ● interes pentru educație; ● vorbire corectă din punct de vedere gramatical; ● capacitatea de a asculta și de a auzi; ● motivarea pentru rezultatele financiare; ● disponibilitate pentru un număr mare de apeluri și lucru în modul multitasking; ● experiență în vânzări sau în relatii cu publicul, de minim 1 an. Locație și angajamente: ● salariul este format dintr-o parte fixă și o cotă-profit pentru fiecare contract încheiat; ● perioada de probă: 2-3 luni; ●programul de lucru se stabilește individual; ● atunci când aplicați, vă rugăm să indicați ce v-a interesat în postul nostru vacant și abilitățile dumneavoastră pentru ocuparea acestuia. Contact: Algorithmics Giurgiu Mail: eastofgiurgiucounty@alg.academy Tel.0756120018