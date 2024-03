Adrian ANGHELESCU, primarul municipiului Giurgiu: „Cine vrea să compare…are ce să compare! Cine nu, mușcă să capete ceva like-URI și firimituri!”

„Am arătat giurgiuvenilor că în 3 ani și 5 luni de mandat am făcut mult mai multe decât fostul, chiar dacă am avut un mandat cu executări silite, de la salubritate(gunoi ), constructori, plăți restante, la ajutoare sociale, indemnizații. Nici nu mai are rost să le aducem în discuție pe unele, majorări de prețuri la toate capitolele, materiale de construcții, energie! Dar lumea se obișnuiește foarte rapid cu noul iluminat stradal, lipsa țânțarilor, reabilitări, reparații rețea apă /canal, modernizare școlilor, modernizarea rețelei termice ș.a.m.d !