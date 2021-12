Recent, un cont de facebook, neasumat, a postat mai multe acuzații (imagini, informații, înregistrări) cu directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu (S.G.A.), Ionuț Mugurel Badea. Din păcate, nu am reprodus invectivele ce au însoțit aceste texte inserate pe facebook, știind că, sub protecția „anonimatului”, mulți înjură, denigrând, fără jenă, pe oricine. Cei care suferă sunt de obicei familiile sau prietenii celor jigniți, deveniți uneori victime colaterale.

Iată de ce, din dorința de a se apăra împotriva tututor acestor acuzații, pe care le consideră nefondate, directorul SGA Giurgiu, Ionuț Badea, a prezentat luni, 6 decembrie, un raport al întregii sale activități, presei giurgiuvene.

„Am dorit prezentarea unui fel de raport de activitate, pentru perioada de mai bine de un an, de când am fost numit la SGA Giurgiu, unde am un colectiv format, în proporție foarte mare, din profesioniști.

Nu vreau să fac vreo comparație cu vreuna dintre conducerile anterioare, pentru că fiecare are un program, o proiecție proprie.

Există două motive: instituția SGA Giurgiu a fost denigrată, fiind furnizate informații false, pe conturi de facebook. Numirea mea a fost făcută ca urmare a trecerii guvernului Orban de votul Parlamentului. O parte dintre colegi chiar se întrebau ce se întâmplă. Unii colegi știu adevărul, dar nu vreau sub nicio formă ca toți colegii mei din PNL să se lovească de vreo idee de genul „am promovat pe cineva cu un comportament nelalocul lui”.

Știam că se pune la cale distribuirea unor asemenea informații false. Nu o fac pentru mine, ci pentru instituția pe care o conduc. Apele Române au fost în mijlocul unui scandal național. Nu putem analiza o instituție după două sau trei persoane. Sunt destui în instituție, profesioniști, care nu merită aceste denigrări. Eu nu îmi pot lăsa colegii din SGA Giurgiu să fie denigrați, pentru că nu este corect.

Eu am venit la Apele Române în data de 15 noiembrie 2016 și am crescut, zic eu, frumos. Nu m-am cocoțat pe funcții, am început ca șef de formație, și iată că de un an și patru luni conduc SGA Giurgiu. Eu nu m-am dus să mă fac director, ci să fac treabă!

Nu vreau să mă laud cu tot raportul meu de activitate, dar unele lucruri trebuie spuse în fața oamenilor. E un raport serios, bazat pe documente”, preciza directorul SGA Giurgiu, Ionuț Mugurel Badea, în raportul său.

În 2019, suprafața pentru diguri dunărene era de aproximativ două hectare (defrișare mecanizată), suprafață ce a crescut, un an mai târziu, la 10 hectare, iar anul acesta vorbim despre circa 12 hectare. De asemenea, au mai fost instalate 38 de bariere pe diguri, digurile fiind considerate obiective de interes național și strategic. Conform legii, acestea sunt interzise circulației publice, dar sunt situații în care legea ar trebui modificată. „Cum poți, de exemplu, la Gostinu, unde avem o plajă vizitată inclusiv de persoane din Capitală, să blocăm accesul? Permitem, nu avem ce face, acolo se poate dezvolta o oportunitate excepțională! Să nu mai discutăm și despre cei aproape 700.000 de euro, investiți în mașini și utilaje”, mai spunea directorul SGA Giurgiu.

Referindu-ne la venituri, dacă în 2019, valoarea amenzilor date de instituție era de zero lei, în 2020 a crescut la 390 000 de lei, iar un alt an mai târziu, în 2021, la 200.000 lei, la care se mai adaugă alți aproape 200.000 lei penalități pentru trei UAT-uri din județ (Ad. Copăceni, Frătești și Ghimpați), penalități care s-au aplicat pentru întârzieri legate de depunerea de documentație.

Avem, de asemenea, o macara pe care o vom pune în funcțiune la finele acestui an, la barajul Mihăilești, unde dacă, doamne ferește, s-ar petrece un eveniment nedorit, tot orașul și alte câteva comune din zone ar fi rase de pe fața pământului.

Știu cine se află în spatele acestor postări, chiar dacă nu voi da, cel puțin deocamdată, nume. Dar vă pot spune că este vorba despre șapte persoane din interior, șase bărbați și o femeie, cărora li se adaugă două persoane din exteriorul SGA Giurgiu.

Lucrurile nu vor rămâne însă așa…Am demarat deja discuții cu o casă de avocatură, și ne vom îndrepta în instanță împotriva celor care au promovat asemenea neadevăruri. Nu o consider o luptă politică, știu că sunt mulți care își doresc scaunul de director, dar pentru asta trebuie să dovedească faptul că vin cu un proiect important, cu plan de management care să aducă SGA Giurgiu și nu numai acolo unde trebuie.

Nu m-am născut director, iar eu dau socoteală doar familiei mele și lui Dumnezeu. Restul, să demonstreze acuzațiile promovate în mediul on-line!”, a conchis directorul SGA Giurgiu, Ionuț Mugurel Badea, la finalul materialului său, prezentat presei locale.

(Ana Lincă)