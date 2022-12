A venit Moşu’ pentru sportivii de la „Aquila” Giurgiu!

Una peste alta, la finalul serbării a venit momentul ca sportivii să fie recompensaţi de conducerea clubului pentru rezultatele obţinute. Cei mai buni sportivi, care au oferit rezultate excepţionale la campionatele naționale şi mondiale din acest an, au fost premiaţi de Club, primind plachete.

A fost un an foarte bun pentru CS Aquila Giurgiu care și-a consolidat poziția între cluburile importante ale județului. „De când am înființat acest club, mi-am dorit două lucruri: să obținem rezultate cât mai bune și să devenim o familie. Spre bucuria mea am reușit să le obținem pe amândouă. Sărbători fericite şi sper să aveţi un an mai bun decât acesta“, a încheiat prof. Ion Chelu, antrenor 8 DAN. (Costel Spînu)