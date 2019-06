”Pro România devine vechiul PSD” , așa titrează un site media , ultimele mișcări în cadrul acestui partid. Oamenii pușcăriașului Niță s-au mutat în partidul lui Ponta.

Filiala Pro România Brașov și-a ales noua conducere, formată, în principal, din oameni apropiati fostului lider al PSD Brașov, Constantin Niță un individ care tocmai a ieșit din închisoare după ce a fost condamnat pentru corupție…

Pro Romania Brasov este condusă de deputatul Mihai Mohaci, ales pe listele PSD. El anunța că din conducere mai fac parte Liviu Lupu și Mihai Ghirda, celebri în Brașov pentru legăturile cu lumea interlopă.

Eisunt doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Constantin Niță.

Liviu Lupu a deținut pe vremuri, după cum scriau cei din presa zonei, un club de striptease celebru în oraș: ”Club X”.

Lupu a fost declarat incompatibil de ANI după ce, în calitate de consilier local, a obținut numeroase contracte cu municipalitatea pentru firmele sale.

Mihai Ghirda a fost șofer al lui Constantin Niță. El a deținut funcții importante în PSD Brașov, având și o sumedenie de afaceri cu cluburi și restaurante în orașul de la poalele Tâmpei.

Potrivit DNA, șpaga care i-a adus condamnarea cu executare lui Constantin Niță a fost primită prin intermediul acestui Mihai Ghirda.

„I-am spus lui Nita ca nu pot sa ii remit comisionul de 5% din valoarea contractului, deoarece exista si pretinderea din partea primarului Gheorghe Nichita, care cerea 10% din contract. Profitul contractului nu era suficient de mare sa imi permita sa platesc acest comision. Am încercat să renegocieze acest comision.

Constantin Nita mi-a propus remiterea comisionului de 5% pe doua cai. Mi s-a sugerat sa fac plati catre o firma reprezentata de Mihai Ghirda, in baza unui contract de consultanta. In contract era prevazuta plata unei sume lunare de 5.000 de euro. Contractul de consultanta urma sa fie incheiat pe un termen lung, pana la finalizarea lucrarilor de la Iasi. Aceste sume au fost platite in primul an de executie a proiectului, dupa care platile au incetat. A doua cale de plata a comisionului consta in remiterea de sume cash.

O astfel de plata s-a facut în vara anului 2013, de 30.000 de euro, suma pe care i-am dat-o personal lui Constantin Nita in restaurantul libanez din complexul hotelier Radisson. Nu mai stiu daca acesti bani i-am retras dintr-un cont. Erau bani personali. Am platit acesti bani pentru a mai calma nervozitatea lui Nita, care era insistent. (…) Cand i-am dat banii lui Nita in restaurant nu mai era nimeni langa noi. (…) Ne-am intalnit la restaurant, am stat pe o canapea si am pus plicul cu cei 30.000 de euro intre noi. L-am văzut pe Niță cand a luat plicul cu bani si l-a introdus in buzunar, dupa care eu m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale”, a declarat Tiberiu Urdăreanu in procesul lui Niță de la ICCJ.

Turbulențe majore în PRO România

Turbulențele sunt majore, după cum se vede, la nivelul partidului . Ionela Dancu, ”mamă eroină”, a anunțat recent pe pagina sa de facebook că și-a dat demisia din partidul lui Ponta, Pro România.

Dancu este mama care a născut tripleți și care a devenit cunoscută pentru că a dat în judecată Guvernul României în 2015, chiar în timpul în care Ponta era șeful Executivului.

Dancu este consilier local independent în orașul Aiud și a decis să își dea demisia din Pro România, la scurt timp după ce a intrat în partidul lui Ponta.

PRO România – centru stânga. PNL, USR, PMP – centru dreapta . În alianță. Cine mai are puțină politică în colțul gurii? Să nu vă mai aud la următoarele candidaturi că uni-s mai politicieni ca alții sau mai breji. Este loc pe pământ pentru toată lumea și trebuie respectat si votat OMUL, CANDIDATUL, NU PARTIDUL!

PRO România Alba, mi-ai dorit mazilirea.”Ghinion”, mi-am dat seama și am plecat eu. Nu fac cârdășie cu acest primar băsist ( PDL) PNL Aiud. Consilier local independent”, a scris Ionela Danciu pe facebookul său.

Toate aceste lucruri i-au făcut pe jurnaliști să susțină că PRO România începe să semene tot mai mult cu vechiul PSD…

La Giurgiu , liniște și pace. Organizația PRO România se îngrașă cu speranța sosirii la șefia partidului, într-o zi, a lui Nicolae Barbu. În rest niște conferințe de presă fără substrat, lovite de formalism, aceleași proiecte politicianiste, susținute de aceleași personaje din politica locală, proveniți de pe la diferite formațiuni locale …În rest, plictiseală.

(Jurnal)