Pădurea Albele din comuna Ghimpați, jud. Giurgiu este mai bogată cu 9000 de arbori plantați sâmbăta trecută de Asociația Principele Nicolae cu sprijinul Ocolului Silvic Ghimpați. La acțiune au luat parte 250 de voluntari veniți din diferite colțuri ale țării. Printre speciile de arbori plantați se numără: cerul, stejarul, vișinul turcesc și sângerul, se arată într-un comunicat remis presei locale de către Asociația „Principele Nicolae”.

„Prin proiectul „Codrii de Mâine” ne-am propus plantarea a minimum un milion de arbori în trei ani, în zonele cele mai afectate de inundații din România. Am început cu 9000 de puieți în Pădurea Albele din Ghimpați, județul Giurgiu. M-am bucurat să văd că ni s-au alăturat voluntari de toate vârstele, în număr mare. Am apreciat că mulți au venit și de la sute de kilometri depărtare, însă cel mai bucuros am fost de reacția elevilor de la cele trei școli și licee implicate în proiect. Ne-au spus că nu vor să mai meargă în excursii clasice de acum încolo, ci vor să meargă să planteze copaci. Consider că adevăratul succes al unor acțiuni de acest gen este atunci când reușim să motivăm tinerele generații să aibă grijă de planeta care ne este casă tuturor”, declară Nicolae al României.

Acțiunea de împădurire din 16 noiembrie a coincis și cu lansarea oficială a Asociației Principele Nicolae, prin care Nicolae al României își propune să continue misiunea începută de strămoșii săi, regii și reginele României, alături de oameni cu dorință de implicare pentru viitorul țării.

Primele două proiecte anunțate de Asociația Principele Nicolae sunt: Codrii de Mâine și Istoria Regalității în Școli.

Despre proiectul național „Codrii de Mâine”:

Codrii de Mâine își propune plantarea unui milion de puieți pe parcursul a trei ani, în zonele cele mai afectate de inundații: Bacău, Brăila, Botoșani, Buzău, Constanța, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vrancea, Vaslui, chiar și Municipiul București.

Despre proiectul „Istoria Regalității în Școli”:

Istoria Regalității în Școli presupune organizarea unei caravane prin școlile din țară, unde elevii vor lua contact cu istoria regalității în dialog cu Nicolae al României. Vor fi prezentate amănunte inedite și povești educative. Copiii vor putea vedea și atinge obiecte de familie, descoperind multe detalii fascinante, care nu sunt cuprinse în manuale. Este o modalitate interactivă prin care tinerii vor putea înțelege mai bine patrimoniul cultural lăsat moștenire de regii și reginele României, iar ei ne vor ajuta să înțelegem mai bine provocările întâmpinate de noile generații într-o Românie aflată într-un continuu proces de schimbare.

Parteneri:

DEDEMAN, Cooperativa FRUFRU, AUTOEREBUS, YAMAHA, SENIA MUSIC, AFFICHE Digital Printing, LA VITTA, MOESIS BY ANGELO

Sponsori: ASIROM

(Jurnal)