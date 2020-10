Ministerul Sănătății anunță că luni, 19 octombrie, au fost livrate către Direcțiile de Sănătate Publică 500.000 de doze de vaccin antigripal, urmând a fi direcționate către medicii de familie pentru vaccinarea persoanelor din categoriile de risc.

Până în prezent s-au vaccinat peste 140.000 dintre persoanele din categoriile vulnerabile. Ministerul Sănătății avertizează că numărul infecțiilor respiratorii este în creștere, dar încă nu s-au confirmat cazuri de gripă în acest sezon.



„O nouă tranșă de 500 000 doze vaccin gripal va fi livrată astăzi de furnizor către direcțiile de sănătate publică. Dozele de vaccin vor fi direcționate către cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, în cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății”, a transmis, luni, Ministerul Sănătății.

Instituția precizează că, pentru sezonul 2020-2021, a achiziționat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dublă față de anul trecut, în vederea imunizării unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire.

Campania de vaccinare a început în data de 14 septembrie 2020, iar repartiția dozelor de vaccin către direcțiile de sănătate publică se face în mai multe etape, la fel ca în anii trecuți. Următoarea tranșă de 1.100 000 doze de vaccin gripal se va realiza în prima parte a lunii noiembrie.

În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății sunt imunizate persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, precum și gravide, conform recomandărilor OMS și ECDC.

Până în data de 11.10.2020 au fost vaccinate antigripal 146.537 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății, conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Conform aceleiași surse, la nivel național, în cea de-a doua săptămână de supraveghere și monitorizare a evoluției infecțiilor respiratorii acute și gripei, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripa clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare- IACRS și pneumonii) a fost de peste 42.000, cu aproximativ 50.2% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (84.564), dar într-o creștere ușoară, cu 8.7%, comparativ cu cel din săptămâna anterioară.

Până în prezent, în acest sezon nu au fost înregistrate cazuri confirmate de gripă.

La Giurgiu, conform datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în tranșa de luni, 19 octombrie, județului nostru i-au revenit 2.160 de doze de vaccin antigripal, după ce, anterior, au mai fost livrate 1.440 de doze pentru adulți și 100 de doze pentru copiii cu vârstele între 6 luni și 3 ani.

„În perioada următoare, până la sfârșitul anului, mai avem de primit, după cum urmează: 26 octombrie – 2040 de doze, 16 noiembrie – 1800 doze, 29 noiembrie – 2160 doze și 10 decembrie – 2140 doze. De asemenea, pentru copiii cu vârste între șase luni și trei ani urmează să mai primim, pe 23 octombrie, alte 100 de doze”, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, Claudia Micu, director DSP Giurgiu.

În total, județului nostru îi sunt alocate un număr de 11.740 de doze de vaccin antigripal pentru adulți.

(Jurnal)