Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 09.12.2021, în ședință online, a constatat limitele incidenţei cumulate la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

UAT Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile COMUNA GREACA 3,33 COMUNA GOSTINARI 3,04 COMUNA MIHAI BRAVU 2,18 COMUNA MALU 2,03 COMUNA OINACU 1,61 COMUNA IZVOARELE 1,57 COMUNA BĂNEASA 1,52 COMUNA PUTINEIU 1,41 COMUNA GĂISENI 1,31 COMUNA GOGOŞARI 1,22 COMUNA GOSTINU 1,21 COMUNA CLEJANI 1,12 COMUNA OGREZENI 1,09 COMUNA JOIŢA 1,05 MUNICIPIUL GIURGIU 1,03 COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI 0,97 COMUNA RĂSUCENI 0,97 COMUNA BOLINTIN-DEAL 0,81 COMUNA COSOBA 0,73 COMUNA ROATA DE JOS 0,64 COMUNA GRĂDINARI 0,62 COMUNA LETCA NOUĂ 0,58 COMUNA CĂLUGĂRENI 0,56 COMUNA BUTURUGENI 0,51 COMUNA GĂUJANI 0,44 COMUNA VEDEA 0,39 COMUNA GHIMPAŢI 0,36 COMUNA SINGURENI 0,36 COMUNA HOTARELE 0,31 COMUNA ULMI 0,27 COMUNA PRUNDU 0,25 ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,22 COMUNA FRĂTEŞTI 0,2 COMUNA VĂRĂŞTI 0,18 ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,13 COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,12 COMUNA BUCŞANI 0 COMUNA BULBUCATA 0 COMUNA COLIBAŞI 0 COMUNA COMANA 0 COMUNA CREVEDIA MARE 0 COMUNA DAIA 0 COMUNA HERĂŞTI 0 COMUNA IEPUREŞTI 0 COMUNA ISVOARELE 0 COMUNA MÂRŞA 0 COMUNA SĂBĂRENI 0 COMUNA SCHITU 0 COMUNA SLOBOZIA 0 COMUNA STĂNEŞTI 0 COMUNA STOENEŞTI 0 COMUNA TOPORU 0 COMUNA VALEA DRAGULUI 0 COMUNA VÂNĂTORII MICI 0 TOTAL JUDEŢ 0,67

După cum se observă din cifrele tabelului de mai sus, la acest moment doar două localități din Județ au Incidența peste 3 la mia de locuitori (Greaca și Gostinu). În 11 localități ale județului Incidența este până în 2 la mie, și doar două ( Mihai Bravu și comuna Malu), între 2 și 3.

Încurajator este faptul că la acet moment ( 9 decembrie) un număr de 11 localități prezintă o incidență a visursului sub 2 la mie, 21 de localități sunt sub 1 la mie și 18 au Incidența ZERO!

*** În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 10.12.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Atragem atenția asupra obligativității purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în spațiile publice închise, în spațiile comerciale, în spațiile publice deschise cu aglomerări de persoane, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, în piețe, târguri și în locurile unde se formează cozi.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)