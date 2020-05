Între reprezentanții Sindicatului UNIREA și conducerea APDF Giurgiu a început, de ceva timp, un război care s-a mutat deja în spațiul on-line.

Sindicaliștii îl acuză pe directorul general, Florian Velicu, de „tendințe autocrate”, apelând la „Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală a Acţionarilor şi conducerea Ministerului Transportului să ia în serios acest semnal de alarmă pentru a preveni eventualele frământări sociale, dacă lucrurile vor continua astfel”.

Care este mobilul conflictului

Acestor acuzații și solicitări ale sindicaliștilor, directorul general al CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu, le-a răspuns:

„Sunt inepții pe care Sindicatul le pune în aplicare, mânați fiind de la spate de cei doi directori ai mei cărora urmează să le desființez posturile, „Tutankamon”-ii acestei companii și vinovații principali ai dezastrului constatat aici, în ultimii zece ani. Vreau să spun un singur lucru: de când a luat vântul bannerul acela, am demarat deja procedura cu privire la autorizația de construire pentru punerea în siguranță a construcției, am cerut deja Primăriei certificatul de urbanism, am găsit deja surse de finanțare pentru clădire, și nu a fost deloc simplu, vorbim de 1,5 milioane de euro, pentru că este monument istoric, și sunt alte costuri.

Am demarat procedura privind achiziția publică în vederea expertizării clădirii, a întocmirii studiului istoric și bineînțeles a tot ceea ce înseamnă relevee și documentație în vederea intervenției la clădire, fiind, așa cum spuneam, clădire monument istoric, cu semnificație importantă – este proiectată de Anghel Saligny.

Iar acești indivizi nu fac decât să pună în lumină proastă toată această muncă. Pe lângă asta, se aprobă, în CTE-ul ministerului, săptămâna viitoare, trei proiecte europene cărora le-am modificat total documentațiile și soluțiile tehnice, la care am luat deja o parte din avize, a trecut de CTE-ul de la APDF, concomitent cu încă trei proiecte, și concomitent cu încă un proiect de hală trimodală – similară cu cea făcută de ILR Logistics aici – depus pe fonduri europen. El a trecut deja de Organismul Intermediar din Ministerul Transporturilor în ceea ce privește Autoritatea de Management POIM din Ministerul Fondurilor Europene, și este acum la Comisia Europeană spre aprobare. Repet, este similar cu ceea ce face ILR la Giurgiu…Ceea ce puteam să facem și noi dacă nu intervenea mizeria făcută de Primăria Giurgiu, legat de acapararea terenurilor statului concesionate de către APDF, către Primăria Giurgiu. Deci, Primăria Giurgiu, prin documente discutabile/ilegale și-a însușit terenuri de mai multe hectare, mai exact 5.

”Această companie trebuie resuscitată…”

Revenind la clădire, m-am ocupat special, am căutat soluții cu privire la întocmirea documentației (care nu este deloc o procedură simplă, iar cine știe ce înseamnă o documentație de genul ăsta, știe despre ce vorbesc) pentru clădire, care are 3.000 de metri pătrați.

Realizați ce înseamnă o asemenea expertiză, cu toate autorizațiile – este o firmă autorizată, specializată pentru a face expertize monumentelor istorice – am cerut ca termenul să fie de maximum o lună, ceea ce ăștia nu au făcut într-un deceniu. Asta a deranjat, că eu îmi văd de treburile mele, stau cu coloana dreaptă, și nu țin cont de mizeriile și de sifonelile puse la cale de unul și de altul. Îmi văd de drumul meu, pentru că această companie trebuie să fie resuscitată, repusă pe linia de plutire, pentru că altfel se duce în cap! Această companie are cheltuieli cu personalul mult peste limita legală admisă. Adică legea ne impune să facem investiții în infrastructură și în tot ce avem noi concesionat de la statul român de minim 50% din venituri, iar noi avem cheltuieli cu personalul, media de anul trecut de 75%! Pe ianuarie, anul ăsta, avem 80%, iar în februarie, 76! Asta este realitatea, pentru că toată lumea a mințit, și a luat în calcul doar sumele previzionate, nu cele realizate. Cheltuiala cu personalul este o cheltuială efectivă, care se face lunar, iar încasările nu pot fi alea previzionate, pentru că unele se duc în arierate. Sumele neîncasate, neurmărite, reprezentând facturate acestei companii în ultimii 10 ani sar de 3,3 milioane de lei, adică 33 de miliarde de lei vechi! Asta să se înțeleagă ce management a fost aici, concomitent cu faptul că în 2016, 2017, 2018 ( iar în 2019 am cerut să se regleze toată această contabilitate), s-au plătit impozite pe profit și dividendele aferente, și penalități la dividende, de sute de mii de lei (circa 500.000 de lei) aiurea. Cam asta este situația ultimei perioade, concomitent cu terenuri furate, cu o adevărată „varză” în ceea ce privește gestionarea pe care le fac terții în acvatoriile noastre, fără avize, autorizații. Aici mă refer și la Primăria Giurgiu, dar și la alții care au investiții în Bazinul Veriga.

Cine se află în spatele acestei ”mașinațiuni ordinare”

Sindicatul e disperat, fiindcă eu le-am spus foarte clar: „Nu mă confundați pe mine cu Alin Guțu și cu Bălășcău, cu Matei nu știu dacă mai are rost să mai comentăm. Drept urmare, cu mine, sunteți corecți, sunt corect! Nu vreți să înțelegeți că această companie trebuie să fie restructurată, iar managementul îmi aparține doar mie, sau Consiliului de Administrație prin mine. Deci, lucrurile astea nu pot fi discutate. Iar acum am o problemă din cauza faptului că subalternii mei direcți (directorul general adjunct și directorul coordonator) au intrat în sindicat de când au aflat că le desființez posturile, în contextul în care ei sunt în spatele acestor mașinațiuni ordinare, ei au căutat (în speță directorul general adjunct Ofițeru) sprijin la televiziunile centrale, zilele trecute, și la publicații centrale, chestiune pe care am aflat-o, deși a crezut că nu voi afla. Ar trebui să își amintească de emisiunea de la ProTV „Un fluviu de prostie”, ce poate fi considerat o traducere liberă a tot ceea ce am spus eu, concomitent cu fotografiile pe care le-am postat eu, cu clădirea, a conchis Florian Velicu, directorul general al CN APDF Giurgiu, care vorbește pentru prima dată de la venirea sa în această funcție, despre lucrurile murdare ce se petrec de multă vreme în această Companie și pe care, după cum ne mărturisea, nu a dorit să le devoaleze de la început, pentru a nu știrbi imaginea instituției pe care o conduce la acest moment.

(Jurnal)