Ziua de 14 august a încurcat socotelile giurgiuvenilor ce susţineau traseul la examenul de conducere. Candidaţii dau vina pe Serviciul Permise de Conducere. Cum se apără aceştia…

Mai mulţi cititori ne-au semnalat faptul că, pe data de 14 august, au fost programaţi la proba practică ( traseul) a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Numai că, prezentându-se în ziua stabilită, au avut surpriza ca, după câteva zeci de minute de aşteptare, să afle întâmplător că nu pot susţine examenul. De ce? Simplu: pentru că ziua de 14 august a fost declarată, prin Ordonanţă de Guvern, ca fiind zi liberă!

Cei care nu au putut susţine proba practică (traseul) la data programată, s-au arătat foarte nemulţumiţi pentru faptul că au fost reprogramaţi, după cum ne spuneau unii dintre ei, abia la finele lunii septembrie. Odată cu această reprogramare mai apărea o problemă: unora dintre candidaţi urma să le expire acel an de zile, de „graţie” , dintre data finalizării cursurilor şcolii de şoferi şi data susţinerii probei practice.

Contactat de către publicaţia noastră, şeful Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu, subcomisar Mitică Văduva, a dat o explicaţie situaţiei create, spunând:

„S-a ivit această problemă odată cu programarea, de acum circa o lună în urmă. Ce se întâmplă, de fapt. Candidaţii care sunt declaraţi admişi la proba teoretică au posibilitatea de a se programa, prin intermediul calculatorului, pentru proba practică. Lor li se dă o zi, plus alte două, în plus sau în minus, în care se pot programa. Ori, la data la care dumnealor şi-au manifestat opţiunea pentru ziua de 14 august, nu se ştia că această zi va fi liberă. În orice caz, îi informez, pe această cale, pe cei pentru care există pericolul expirării perioadei limită de un an, că nu vor pierde examenul. Pentru dumnealor există posibilitatea reprogramării pe aşa numitele locuri de urgenţă, pe care le avem la dispoziţie”, ne-a mai precizat şeful Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu.

(Anna Lincă)