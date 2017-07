Zeci de evacuări în cartierul Istru… Primarul Barbu explică de ce s-a ajuns la această măsură extremă

Datoriile, focarul de infecţie în care s-a transformat zona ţi, nu în ultimul rând, crasa lipsă de civilizaţie al celor ce sunt găzduiţi aici au determinat autorităţile publice locale să ia măsuri drastice. S-a ajuns astfel până la evacuarea celor care sunt certaţi cu legea ţi cu bunul simţ. „Suntem în faza de executare silită ţi au deja ordine de evacuare un număr de nouă familii. Pentru alte 11 dosare avem rezoluţia de câţtig în instanţă, dar nu am primit încă sentinţa redactată. Încă 20 de dosare se află pe rol…”, spunea primarul Nicolae Barbu în cadrul unei recente conferinţe de presă. Pe lângă cei deja evacuaţi ţi de cei aflaţi la rândul lor cu Sabia lui Damocles deasupra capului, din aceleaţi motive, aici locuiesc ţi persoane oneste pentru care municipalitatea a găsit câteva soluţii. Este vorba despre 10 familii care vor beneficia de locuinţe sociale , ce au deja repartiţii, ţi alte 7 familii pentru care se caută o variantă, ele aflându-se pe lista de aţteptare a Primăriei „Ne-am săturat să cărăm, anual, circa o sută de tone de gunoi, în plus faţă de ceea ce luăm de la tomberoane! Oricum de acolo nu ridicăm decât ceea ce este PE LÂNGĂ tomberoane…au gunoiul până la etajul doi, dar tomberoanele stau goale…” , mai spunea intrigat, primarul Nicolae Barbu. Mânaţi de curiozitatea reportericească, am „vizitat” ţi noi zona Istru unde, lângă blocul amintit de edil, am găsit doar o parte a maldărului de gunoi menajer . Probabil, între timp se făcuse curăţenie… Ceea ce nu a reuţit camera foto să surprindă este mirosul pestilenţial ce răzbătea din spatele tufiţurilor. Problema e că, odată cu evacuarea celor care NU merită să ocupe o locuinţă din fondul locativ al Primăriei, se vor găsi apărători ai acestora, care să le plângă de milă ţi care, la adăpostul unei legislaţii cu multe lacune, vor încerca să forţeze mâna autorităţilor pentru a nu-i lăsa „pe drumuri” pe „bieţii” oameni ce continuă să se comporte mai rău ca-n codru, transformând viaţa celorlalţi colocatari într-un adevărat coţmar!

(Jurnal)