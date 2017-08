Vom avea o grevă a profesorilor pe 11 septembrie? Cadrele didactice se mobilizează on line pentru protest

Sub numele „Grevă în învăţământ pe 11 septembrie! Până când ne vor mai minţi guvernanţii?!”, în mediul on line a fost lansată o petiţie care, până acum, are strânse un număr de 2.440 de semnături.

Iniţiatorii petiţiei fac apel către cadrele didactice – şi nu numai – să semneze petiţia, astfel încât să se strângă un număr de 10.000 de susţinători.

Concret, textul petiţiei sună astfel:

„ Profesorii sunt, în continuare, bătaia de joc a Guvernului! Măririle de salarii, drepturile câştigate în instanţă, condiţii mai bune în şcoli, toate promisiunile au fost uitate sau amânate în ultimele luni.

Mai întâi, s-a anunţat cu surle şi trâmbiţe că vor creşte salariile de la 1 iulie 2017. Evident că NU s-a mai întâmplat asta şi ne aşteptăm ca nici în 2018 să nu se respecte promisiunile. De ce? Pentru că aşa s-a procedat în învăţământ de fiecare dată. Promisiuni au fost cu nemiluita, realizări…deloc!

Acum, ministrul ne-a anunţat că nici banii cuveniţi în urma sentinţelor judecătoreşti rămase definitive nu se vor mai plăti în septembrie. Poate în noiembrie, cine-o mai fi la guvernare să se descurce!

Între timp, acelaşi ministru ne anunţa că tot cadrele didactice trebuie să facă de serviciu pe şcoală (eventual să facă şi pe bodyguarzii la poarta şcolii), că va trebui să avem răspunderea telefoanelor mobile în timpul orelor, că se vor scana toate lucrările de la Bacalaureat şi se vor corecta acasă…un milion de năzbâtii. Ziua şi declaraţia”, scriu iniţiatorii petiţiei on-line, făcând, totodată, un apel către toate cadrele didactice să intre în grevă până li se vor rezolva problemele.

Petiţia a fost distribuită în mediul on-line (pe paginile de socializare) de peste şase mii de ori, şi are aproape o sută de aprecieri.

(Jurnal)