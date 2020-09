Fostul premier PSD Viorica Dăncilă afirmă că ţine să îi transmită actualului prim-ministru, liberalul Ludovic Orban, că and #39; and #39;o guvernare PSD în 2020 ar fi arătat mult mai bine decât guvernarea eşuată a PNL and #39; and #39;, răspunzând astfel la criticile lansate de Orban în acţiunile de campanie de sâmbătă la adresa perioadei guvernării Dăncilă.

