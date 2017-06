Victor Ponta a anunțat ce va face după excluderea sa din PSD!

Fostul premier Victor Ponta, a declarat miercuri, la Târgu-Jiu, că nu va contesta decizia de excludere din PSD. El a mai spus că partidul „a luat-o într-o direcție greșită” ...

În legătură cu excluderea sa din partid, Ponta a mai declarat: Nu voi contesta decizia . Cat timp domnul Dragnea este președintele PSD, mi-e greu să spun că pot să fac ceva bun. Am vrut să fac ceva bun și nu s-a putut. Categoric n-o să mă vedeți activând în vreun alt partid politic care există deja, doar nu o să mă vedeți la PNL sau la cine știe ce alt partid.

Dacă voi face politică în continuare, și cred că voi face, deocamdată voi fi deputat independent, și dacă va fi un proiect nou, sunt convins că am învățat din anii petrecuți în PSD și o să am grijă să despart oamenii buni de oamenii care nu merită. Un proiect nou în afara PSD. (…) N-o să mă vedeți vorbind de rău vreodată vreun coleg din PSD – a mai spus Victor Ponta.

(Jurnal)