Veta şi Dandanache o mai comit o dată… “pe surse”!

Zilele trecute acelaşi zvoner media, local, Giurgiu pe surse, s-a apucat să acrediteze ideea că Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu ezită în a informa opinia publică despre activitatea sa. Şi asta deşi Oficiul a fost prezent în publicaţia noastră, aproape lună de lună, conducereamanifestându-şi de fiecare dată disponibilitatea faţă de presă. Şi atunci de unde această acuză?

”I-auzi una, i-auzi două/ Ăştia se cam fac că plouă…!”

În stilul mitocănesc, de acum consacrat, al acestor blogări de cartier, materialul incriminator are un titlul pe măsura pregătirii profesionale a autorilor: “Mutu, muta şi cu tuta”, cu trimitere directă la conducătorii câtorva unităţi deconcentrate din judeţ. Dincolo de limbajul grobian folosit probabil în chip de pamflet, cei doi gestionari ai site-ului s-au scremut totuşi să respecte cutumele jurnalismului, oferindu-i a doua zi, directorului OCPI Giurgiu, Ilie Vasile, un drept la replică sub un titlu însă la fel de jignitor: „I-auzi una! Mutu vorbeşte!”. Altfel spus zvonerii s-au făcut că plouă în legătură cu sensul real al declaraţiei lui Ilie Vasile.

Intrigat de modul băşcălios în care cei doi au tratat acest proiect extrem de important pentru toate localităţile judeţului (realizarea cadastrului general), directorul Oficiului, Ilie Vasile, ne-a contactat la redacţie pentru a limpezi subiectul, dând totodată un răspuns insinuărilor făcute, chipurile, de, cităm: „unul dintre cei mai experimentaţi primari din judeţul Giurgiu”, privind sumele „prea mici” alocate intabulării imobilelor din mediul rural.

Cum „sună” explicaţia directorului Ilie Vasile: „Ceea ce nu înţeleg unii primari este faptul că acest cadastru general, pe lângă că este gratuit, pentru ei, este şi obligatoriu şi că de acesta se vor lovi, mai târziu, când vor avea nevoie. Cu acest cadastru, se va şti exact cine este proprietarul unei anumite suprafeţe de teren. Avem, într-adevăr, localităţi care nu au semnat încă aceste contracte de finanţare… unele, precum Bolintin Deal, care îşi face pe fonduri proprii, şi alte câteva care deocamdată nu au solicitat fonduri, pentru că 90% din teren este intravilan. În rest, avem 49 de UAT-uri care au încheiat, la acest moment, contractul de finanţare cu OCPI, în valoare de 150.000 de lei, sumă care le acoperă cadastrul pentru un număr de 2.500 de imobile.

Ce ar trebui să mai înţeleagă primarii este faptul că, dacă nu se încheie aceste contracte acum, vor pierde această ocazie, astfel că se vor trezi, peste câtva timp, că vor merge la Ministerul Dezvoltării pentru vreun proiect, iar ministerul ne va solicita nouă, Oficiului, o situaţie cu privire la cadastrul general. Pe de altă parte, dacă şi-ar dori ca, ulterior, să facă un contract de finanţare cu noi, acest lucru va fi extrem de greu de realizat, întrucât va trebui să aibă un motiv foarte bine întemeiat atunci când va justifica pentru ce nu a reuşit încheierea, în primă fază, a acestui contract de finanţare” – ne spunea Ilie Vasile.

Un proiect important pentru primar şi comunitate

Faţă de acest aspect, începând cu data de 11 iulie, directorul OJCPI Giurgiu a realizat un program în care fiecare inspector al Oficiului, fiecare persoană disponibilă, va merge în teren, pentru a înmâna fiecărui primar în parte documentele din care aceştia urmează să înţeleagă faptul că acest cadastru general este unul foarte important, atât pentru el, ca primar, cât şi pentru comunitatea pe care o păstoreşte. „Orice primar trebuie să fie conştient că acest adastru general vine în ajutorul lui, dar şi al locuitorilor comunei. Tocmai de aceea spun căm pentru el este important să îşi arate disponibilitatea pentru acest proiect, ca, la rândul lui, să fie apoi votat de cetăţeni, care vor fi scutiţi de cheltuirea a aproximativ o mie de lei, cât costă, în regie proprie, această documentaţie”, mai spunea Ilie Vasile

Care este interesul unor primari de a compromite rolul cadastrului general

Despre acest aspect ne-a vorbit tot directorul OJCPI Giurgiu, Ilie Vasile: „Dacă unii dintre primari nu sunt de acord cu acest cadastru, este treaba lor. Şi mai ştiu că sunt împotriva acestuia, din câteva motive. Au spus, în apărarea lor, că fie nu au documentele necesare, fie nu au personal specializat care să le pună la dispoziţie aceste documente (în eventualitatea în care, totuşi, le-ar deţine!!). Un alt interes este legat de asociaţiile agricole pe care unii primari le deţin în localităţile pe care le gestionează, şi poate că nu vor să se cunoască aceste amănunte. Primarului care face declaraţii celor de la „Giurgiu pe surse” spunând că acest program de cadastru e o ţeapă, îl anunţ că nu este deloc o „ŢEAPĂ”. O ţeapă, eventual, vei lua dumneata, domnule primar, dacă nu faci cadastrul general, pentru că el este obligatoriu la nivel de ţară, nu pentru că vrea primarul X sau Y sau pentru că vreau eu, Ilie Vasile!”, a mai precizat directorul OJCPI Giurgiu.

În loc de epilog…

În concluzie, am putea, la rândul nostru, presupune, „pe surse” , că articolul acesta – apărut tam-nisam, din (stră)fundurile gândirii celor doi blogeri – este rezultatul unor sume primite (respectiv contracte încheiate) de către autorii materialului, cu acest „experimentat primar…” de care se face vorbire (Jurnal giurgiuvean ŞTIEEEE!!) Şi pentru a încheia în aceeaşi notă zeflemistă, am sugera gestionarilor site-ului să lase jurnalismul celor care chiar ştiu să facă asta. Iar în loc să vă ascundeţi sub tot felul de pseudonime cretine, de genul ShareThis, mai bine stimabililor semnaţi-vă simplu: Veta şi… Dandanache! Credem că vi s-ar potrivi mult mai bine şi lumea v-ar recunoaşte mai repede! Ce ziceţi?!

(Jurnal)