Un medic de la “Marie Curie” declară că 40% dintre bebeluşii cu afecţiuni grave sunt condamnaţi la moarte!

În fiecare an, în România, 600 de nou-născuţi mor plimbaţi între spitale în care nu are cine să îi opereze şi să-i trateze. Circa 40% dintre bebeluşii cu afecţiuni grave, care în alte ţări ar fi salvaţi, nu primesc nicio şansă în România.

Iată o informaţie cumplită, pe care ne-o dă medicul Cătălin Cîrstoveanu şeful secţiei ATI Nou-Născuţi de la Spitalul „Marie Curie”. Ele mai spunea la emisiunea „În faţa ta” că marea problemă este că la noi în ţară, spitalele pentru copii nu au fost şi nu sunt o prioritate a autorităţilor. „Dacă e să vorbim la nou-născuţi, cam 40% nu sunt trataţi. Capacitatea de îngrijire a nou-născuţilor cu probleme critice în România – tratăm 60%. Restul de 40% din statistica locurilor de îngrijire trebuie să avem cu 40% mai mult. Deci 40% dintre copiii României sunt condamnaţi. Nu se pot trata eficient. Stau în locuri improprii, n-au unde să se transfere, există toată ziua această telefoniadă, un loc, un loc, un loc, peste tot. Şi mulţi suferă şi ajung tardiv în locuri care pot să le asigure un tratament eficient, corect. Vorbind apoi de copilul mare, lucrurile sunt, de asemenea, foarte complicate. Noi lăsăm neoperaţi anual în jur de 600 de copii. 600. Aceşti copii care, ştiţi ce fac?! Stau şi se plimbă între spitale sau mor acasă sau prin maternităţi”, spunea Cătălin Cîrstoveanu.

El constata că pentru copiii mai mari situaţia e şi mai gravă. Că sunt internaţi şi trataţi în spitale pentru adulţi, în condiţii nepotrivite. Croaţia, de exemplu, aduce periodic medici din Italia pentru a opera cazurile grave. România nu e în stare să facă nici asta. Ţara cu cea mai mare mortalitate neonatală din Europa are pe conştiinţă şi faptul că 4 din 10 bebeluşi nici măcar nu primesc ajutorul medical de care au nevoie.

Tot spunem că le construim (spitalele- n.red.). Suntem ţara proiectelor începute şi neterminate. Nu ştiu de ce nu s-a făcut lucrul acesta. Pot să vă spun că eu de 10 ani de zile încerc şi m-am dus la toate cancelariile, aproape toate cancelariile, Preşedinţie, Sănătate, Finanţe, am mers şi eu pe unde am putut. Am ciocănit şi mi s-a deschis uşa şi am prezentat proiectul unui spital pediatric. Şi ce le spuneam tot timpul, spuneam: faceţi un spital de pediatrie, nu mai anunţaţi că faceţi spitale de adulţi. Le spuneam: faceţi spitale de copii, nu mai spuneţi că faceţi un etaj într-un spital de adulţi. Nu se face nicăieri în lume aşa ceva. Faceţi spital de copii lângă spitalul de adulţi. (Aţi dărâma spitalul în care lucraţi?) Nu, trebuie făcut unul lângă, pentru că se poate, e teren acolo. Unul imediat construit acolo. Şi apoi trebuie ras”, mai spunea Cătălin Cîrstoveanu.

Spitalul “Marie Curie”, inaugurat în 1984, este un dar al Poloniei pentru România ca sprijin după cutremurul din 1977. Acum are şi o secţie de chirurgie cardiovasculară pediatrică ultramodernă, dar făcută tot din donaţii particulare!

(Jurnal)